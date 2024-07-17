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Страхование Финансы

Автомобили за полисы: более 7000 страховых агентов ВСК включились в борьбу за новые автомобили Haval Jolion

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ВСК продолжается конкурс "Звезда удачи", в рамках которого активные страховые агенты за продажи полисов могут получить новые автомобили.

До конца года в Страховом Доме ВСК продлится конкурс среди агентов компании "Звезда удачи", по итогам которого самые активные получат главный приз — автомобили Haval Jolion. В конкурсе могут принять участие агенты вне зависимости от стажа работы.

Всего ВСК вручит 6 автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов —  за привлечение новых активных продавцов.

По условиям конкурса, ВСК начисляет агентам баллы за продажи полисов страхования имущества, ипотеки, каско и ДМС. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании.

На сегодняшний день в конкурс уже вовлечены более 7 тысяч агентов, из них 500 уже заработали по 10 и более баллов. Промежуточные результаты за апрель–июнь загружены, их можно посмотреть в Личном кабинете агента (ЛКА).

"Договор на поставку призовых автомобилей уже заключен. Это будут Haval Jolion белого цвета. Страховые агенты, еще не принимавшие участие в конкурсе, могут подключиться сейчас. Время еще есть", — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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