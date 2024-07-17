Автомобили за полисы: более 7000 страховых агентов ВСК включились в борьбу за новые автомобили Haval Jolion

В ВСК продолжается конкурс "Звезда удачи", в рамках которого активные страховые агенты за продажи полисов могут получить новые автомобили.
До конца года в Страховом Доме ВСК продлится конкурс среди агентов компании "Звезда удачи", по итогам которого самые активные получат главный приз — автомобили Haval Jolion. В конкурсе могут принять участие агенты вне зависимости от стажа работы.
Всего ВСК вручит 6 автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов — за привлечение новых активных продавцов.
По условиям конкурса, ВСК начисляет агентам баллы за продажи полисов страхования имущества, ипотеки, каско и ДМС. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе "СВОИ", на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.
Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании.
На сегодняшний день в конкурс уже вовлечены более 7 тысяч агентов, из них 500 уже заработали по 10 и более баллов. Промежуточные результаты за апрель–июнь загружены, их можно посмотреть в Личном кабинете агента (ЛКА).
"Договор на поставку призовых автомобилей уже заключен. Это будут Haval Jolion белого цвета. Страховые агенты, еще не принимавшие участие в конкурсе, могут подключиться сейчас. Время еще есть", — отмечает Анатолий Краснов, руководитель Центра агентских и офисных продаж.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.