Энергетики сообщили о плановых отключениях света на август

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Пестравка

с. Кр. поляна (ул. Кооперативная)

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Мокша

01.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Циолковского, ул. Танкистов, ул. Ялтинская, ул. Радищева)

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Новая, ул. Садовая, ул. Загорная, ул. Нагорная, ул. Коммунистическая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Школьная)

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Новая, ул. Садовая, ул. Загорная, ул. Нагорная, ул. Коммунистическая, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Школьная)

01.08.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. Фучика, ул. Шоссейная, Магазин Галованова, ул. Шоссейная, Магазин, ул. Комсомольская, ул. Приозёрная)

01.08.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. Школьная, ул. Пионерская)

01.08.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Безенчук ул. Солодухина.

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (ул. Полевая).

01.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика

01.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Рахмановка

01.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка

01.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Верхнее Степное

01.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Сухие Аврали

01.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Муллловка

01.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

01.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

01.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (проезд Новый, проезд Лесной, ул. Калинина, ул. Жилина).

01.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Трофимовка (ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Трофимовская, ул. Русская, ул. Демократическая, ул. Степная)

п. Филипповка (ул. Чкалова, ул. Ленинградская)

п. Каменный Дол (ул. Полевая, ул. Мира)

02.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Архангельское

02.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Мокша ул. Юбилейная, ул. Кавказская

02.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Нахимова, ул. К. Либкнехта, ул. Советская, ул. Ленинградская, ул. Московская, ул. Народная)

02.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ООО "Волна)

02.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ООО "Волна)

02.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

п. Ленинский (ул. Лесная, ул. Лиманская, Контора, Почта России. Амбулатория, Аптека, ул. Прибрежная, ул. Молодёжная, ул. Мирная, ул. Полевая)

02.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика

02.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Рахмановка

02.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка

02.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Верхнее Степное

02.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино

02.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Большое Микушкино

02.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькино Матак

02.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

02.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Сухие Аврали

02.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Муллловка

02.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

02.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

02.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

02.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кр. Ключи (ул. Школьная, ул. Лесная)

02.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (пер. Горный).

02.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхние Белозерки (ул. Мира, ул. Щербакова).

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Архангельское (ул. Молодежная)

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Мокша

05.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Солдатская)

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино (ООО "Весна", ПАО "Мегафон")

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино (ООО "Весна", ПАО "Мегафон")

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Масленниково.

с. Романовка (ул. Советская, ул. Мещерякова).

п. Соловьёво (ул. Центральная).

05.08.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Безенчук ул. Самарская, ул. Некрасова.

05.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

п. Ленинский (ул. Лесная, ул. Молодёжная, ул. Мирная, ул. Полевая)

05.08.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут (ул. Степная).

05.08.2024 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Озерки (ул. Заречкая).

05.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика

05.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Рахмановка

05.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка

05.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Верхнее Степное

05.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Красновка (ул. Школьная).

05.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

05.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Горностаевка

05.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тукшум

05.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

05.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Петровка (ул. Дачная, ул. Зеленая).

05.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Трофимовка (ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Трофимовская, ул. Русская, ул. Демократическая, ул. Степная)

п. Филипповка (ул. Чкалова, ул. Ленинградская)

п. Каменный Дол (ул. Полевая, ул. Мира)

05.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Аманак (ул. Аманакская, ул. Центральная, ул. Приречная)

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (ул. Садовая).

05.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Лапшова, ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Партизанская).

05.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

05.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

06.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Старый Шунгут

06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Архангельское (ул. Молодежная)

06.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Богусский (ул. Шоссейная)

06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная)

06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин).

06.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Центральная).

06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная)

06.08.2024 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

06.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Балтика

06.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Рахмановка

06.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ягодиновка

06.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Верхнее Степное

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Мордово-Аделяково

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ивановка (ул. Лесная).

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Нижняя Алексеевка (ул. Степная).

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Мордово-Ишуткино

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое-Ишуткино

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое-Микушкино

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Богалюбовка (ул. Центральная).

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сухарь Матак

06.08.2024 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Самсоновка

06.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый стан

06.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

06.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Горностаевка

06.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тукшум

06.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

06.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

06.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка (ул. Панина, ул. Юбилейная, ул. Молодежная).

06.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Лазовка (ул. Заречная)

06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (пер. Школьный).

06.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Фрунзе).

06.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

06.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

07.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Архангельское (ул. Молодежная)

07.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Кобзевка

07.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Нагорная, ул. Молодогвардейская, ул. Пархоменко, пер. Пархоменко, ул. Севастопольская)

07.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная)

07.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная)

07.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин).

07.08.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева,

07.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Больничная, ЦДТ, ФАП., ул. Школьная, ул. Шоссейная)

07.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

07.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул. Школьная).

07.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа (ул. Болотная, ул. Эмтээсовкая).

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Мордово-Аделяково

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ивановка (ул. Лесная).

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Нижняя Алексеевка (ул. Степная).

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Мордово-Ишуткино

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое-Ишуткино

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое-Микушкино

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Богалюбовка (ул. Центральная).

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сухарь Матак

07.08.2024 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Самсоновка

07.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый стан

07.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховое Озеро

07.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кр. Поселение

07.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Солонцовка

07.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Заблоцкое

07.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район

с. Б.Толкай (ул. Молодежная)

с. М.Ибряйкино (ул. Садовая, ул. Островского. ул. Ворошилова)

07.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новая Рачейка (ул. Панина, ул. Юбилейная, ул. Молодежная).

07.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (ул. Калинина).

07.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Партизанская, ул. Советская).

07.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

07.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

08.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Архангельское (ул. Молодежная)

08.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

Ст. Звезда (ул. Победы, ул. Юбилейная)

08.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин).

08.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная)

08.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Новая, ул. Молодежная)

08.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Мордово-Аделяково

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ивановка (ул. Лесная).

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Нижняя Алексеевка (ул. Степная).

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Мордово-Ишуткино

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое-Ишуткино

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое-Микушкино

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новая Богалюбовка (ул. Центральная).

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сухарь Матак

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Самсоновка

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Никитинка

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Зорьки

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Знаменка

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Троицкое

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Владимировка

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зеленогорский

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый стан

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховое Озеро

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кр. Поселение

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Солонцовка

08.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Заблоцкое

08.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Петровка (ул. Дачная, ул. Зеленая).

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Радужное (ул. Заречная).

08.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Петровка (ул. Дачная, ул. Зеленая).

08.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (ул. Зелёная).

08.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Специалистов, ул. Долгова, ул. Мира).

08.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

08.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

09.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. М-Архангельское (ул. Молодежная)

09.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

Ст. Звезда (ул. Юбилейная)

09.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Набережная)

09.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Больничная, ЦДТ, ФАП., ул. Школьная, ул. Шоссейная)

09.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Аверьяновский (ул. Набережная)

09.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Муратшино (ул. Набережная)

09.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

09.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Трофимовка (ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Трофимовская, ул. Русская, ул. Демократическая, ул. Степная)

п. Филипповка (ул. Чкалова, ул. Ленинградская)

п. Каменный Дол (ул. Полевая, ул. Мира)

09.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский (ул. Солнечная, ул. Вишневая, ул. Новая).

09.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (ул. Колхозная).

09.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Злобина, ул. Школьная).

09.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

09.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

12.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Михеевка

12.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Южный (ул. Заречная)

12.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Чапаевский (ул. Набережная, ул. Строительная, ул. Специалистов)

12.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")

12.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")

12.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Молодёжная).

с. Липовка (ул. Молодёжная).

12.08.2024 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п Безенчук ул. Южная.

12.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская).

12.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Полевая).

12.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Чесноковка (ул. Речная).

12.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Степная Шентала (ул. Садовая).

12.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино

12.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебенькино

12.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод

12.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новое Эштебенькино

12.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Красная Багана

12.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Н. Ягодное

12.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (пер-к Озёрный).

12.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Егорова).

12.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Зуевка (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Ленина)

с. Верхнесъезжее (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Молодёжная, ул. Заречная,

ул. Вокзальная, ул. Береговая)

п. Песчаный Дол (ул. Степная, ул. Озерная, ул. Озёрный)

12.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Мансуркино (все село)

с. Н.Аманак (все село)

п. Сапожниково (все село)

12.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский (ул. Солнечная, ул. Вишневая, ул. Новая).

12.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Маза (ул. Новая).

12.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Долгова, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Злобина, ул. Школьная, ул. Пролетарская, ул. Заводская, ул. Цветочная).

12.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

12.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

13.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Севастопольская, ул. Пархоменко, пер. Пархоменко, ул. Гастелло, ул. Молодогвардейская, ул. Волгоградская)

13.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная)

13.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная)

13.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино (ул. Московская, ул. Пролетарская).

13.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская).

13.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Полевая).

13.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка (ул. Ленинская).

13.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино

13.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебенькино

13.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод

13.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый стан

13.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

13.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Егорова).

13.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Западная, СНТ Восход).

13.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Климовка (ул. Фермерская).

13.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

13.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

14.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Южный (ул. Производственная, ул. Солнечная, ул. Озерная)

14.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Чапаевский (ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Приозерная, ул. Трудовая, ул. Медицинская)

14.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, ООО "СВГК")

14.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Молодёжная, ул. Конституции, ул. Советская, ул. Старый Клин).

14.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский весь посёлок (школа, д/сад, РТПЦ, Мегафон)

14.08.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Безенчук ул. Быковского

14.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, ООО "СВГК")

14.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка (ул. Центральная, ул. Речная).

14.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка (ул. Ленинская).

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебенькино

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый стан

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновка

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Вулкан

14.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

14.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

14.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Западная, СНТ Восход).

14.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Ведяшева, ул. Мира, ул. Советская, ул. Полевая).

14.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

14.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

15.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Чапаевский (ул. Набережная, ул. Строительная, ул. Специалистов)

15.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

П. Качкиновка (ул. Центральная, ул. Моложежная)

15.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Алексеевский весь посёлок (школа, д/сад)

д. Чагринка вся деревня

п. Любимовка весь посёлок

15.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

П. Качкиновка (ул. Центральная, ул. Моложежная)

15.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

15.08.2024 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Аделяково

15.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Красновка (ул. Школьная).

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебенькино

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый стан

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновка

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Вулкан

15.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

15.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Механизаторов).

15.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

15.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинел-Черкасскиий район:

с. Лазовка (ул. Центральная, ул. Заливная)

15.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Климовка (ул. Почтовая).

15.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветя Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Восточная, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Грачева, ул. Животноводов, проезд Производственный, массив Восточный).

15.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, Низ, Новая линия).

15.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

16.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Таш-Кустьяново (ул. Набережная, ул. Новостройки)

16.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Воздвиженка (ул. Речная, ул. Полевая)

16.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (Школа, Микрорайон, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Заречная)

16.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Новая)

16.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Эштебенькино

16.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Чувашское Эштебенькино

16.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод

16.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

16.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновка

16.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Вулкан

16.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Елшанка

16.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

16.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Зуевка (ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Ленина)

с. Верхнесъезжее (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Молодёжная, ул. Заречная,

ул. Вокзальная, ул. Береговая)

п. Песчаный Дол (ул. Степная, ул. Озерная, пер. Озёрный)

16.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Дачная, ул. Весенняя, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Садовая, ул. Механизаторов).

16.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Климовка (ул. Новая).

16.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Аскулы (ул. Большая дорога, ул. Задуваловка, ул. Заовражная, ул. Козлиная, ул. Низ, ул. Новая линия).

16.08.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Войкова, ул. Заводская, ул. Космонавтов, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Советская).

19.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п.Малый Каралык (ул. Зеленая)

19.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")

19.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Романовка (ул. Советская, ул. Неверова, ул. Центральная).

19.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новоалександровка (ул. Центральная)

19.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кинзягулово (ул. Степная, МУП "ТЭС")

19.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки (ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Рабочая).

19.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная, ул. Придорожная, ул. Карьерная, ул. Лесная, ул. Молодёжная, ул. Степная).

19.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Красновка (ул. Полевая).

19.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новая Таяба

19.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Пичерки

19.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Селитьба

19.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Советская, ул. Школьная, ул. Зеленая, ул. Кооперативная, ул. Клубная, ул. Лесная, пер. Цветочный).

19.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

19.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. М.Ибряйкино (ул. Садовая, ул. Островского. ул. Ворошилова)

19.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Климовка (ул. Ленина).

20.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новоалександровка (ул. Центральная)

20.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Степная, ул. Заречная)

20.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Степная, ул. Заречная)

20.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Шоссейная, ул. Придорожная, ул. Карьерная, ул. Лесная, ул. Молодёжная, ул. Степная).

20.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Чесноковка

20.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новая Таяба

20.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Пичерки

20.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Селитьба

20.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

20.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Зеленая).

20.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Климовка (ул. Садовая).

20.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Дружбы, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Изумрудная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Набережная, ул. Специалистов, въезд 5-й Дачный, въезд 4-й Дачный, пер. Больничный).

21.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

пос. Морец (ул. Дорожная, ул. Ударная)

21.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка (пер. Рабочий, ул. Молодежная, ул. Школьная, пер. Почтовый, ул. Центральная)

21.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Советская, пер. Зеленый, пер. Широкий, пер. Кооперативный)

21.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Советская, пер. Зеленый, пер. Широкий, пер. Кооперативный)

21.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Масленниково (ул. Интернациональная, ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Льва Толстова, ул. Почтовая, ул. Больничная, ул. Спортивная, ул. Центральная, ул. Комсомольская).

21.08.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Новокиевка.

21.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Два Ключа

21.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новая Таяба

21.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

21.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Зеленая).

21.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Климовка (пер. Специалистов).

21.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Озерная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Дорожная, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Советская, проезд Гражданский, проезд Школьный, микрорайон Чистые Пруды).

22.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

СДТ Новые Сады (полностью)

22.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток (ООО "Иргиз")

22.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток (ООО "Иргиз")

22.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Ленина).

22.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

22.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новая Таяба

22.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

22.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Подбельск (ул. Озерная, ул. Кинельская)

22.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Родниковая, ул. Склонная, ул. Западная).

22.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Мира).

22.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Приморская, ул. Славянская, ул. Целинная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Волжская, ул. Вознесенского, ул. Ново-Полевая, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Артельная, ул. Праздничная, ул. Рыбацкая, ул. Уютная, ул. Васильковая, ул. Спокойная, ул. Вишневая, пер. Дальний, пер. Троицкий, пер. Тихий, пер. Веселый, пер. Звонкий, ул. Славянская, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Здоровья).

23.08.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

п. Семеновка (полностью)

23.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Орловка (ул. Набережная, ул. Лесная).

23.08.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Новая Таяба

23.08.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка (ул. Центральная).

23.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено (ул. Родниковая, ул. Склонная, ул. Западная).

23.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Полевая, ул. Полевая).

26.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Прибой (ул. Речная, ул. Раздольная, ул. Вишневая, ул. Садовая, ул. Цветочная)

26.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино (ООО "Весна", ПАО Мегафон)

26.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Масленниково (ул. Интернациональная, ул. Октябрьская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Льва Толстова, ул. Почтовая, ул. Больничная, ул. Спортивная, ул. Центральная, ул. Комсомольская).

с. Романовка (ул. Советская, ул. Самарская).

26.08.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Безенчук ул. Южная, ул. Самарская, ул. Некрасова, ул. Солодухина.

26.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино (ООО "Весна", ПАО Мегафон)

26.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Семь Ключей

26.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной (ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Овражная).

26.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Спортивная).

27.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Прибой (ул. Рузанова, ул. Победы)

27.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ООО "Злак")

27.08.2024 года с 13-00 до 16-00 местного времени

Приволжский район:

с Приволжье (пер Специалистов, ул. Мелиаративная, ул. Строителей, ул. 30 лет Победы, ул. 70 лет Октября, пер. Солнечный, ул. Аксакова, ул. 50 лет Октября, ул. Дорожная, ул. Дачная, ул. Лермонтова, ул. Больничная, ул. Аэродромная, ул. Шоссейная, ул. Космонавтов, ул. Больничная, ул. Парковая, ул. Мира, ул. Волжская, РТС, пер. Северный, ул. Советская, ул. Зеленая Поляна, ул. Первомайская, ул. Ново Садовая, ул. Коммунистическая, ул. Мичурина, ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Терешковой, ул. Полевая, ул. Комарова, ул. Степная.)

27.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка (ООО "Злак")

27.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

27.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова).

27.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Революционная).

27.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Пролетарская, ул. Куйбышева, ул. Больничная, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. Жукова, ул. Победы, ул. Придорожная, ул. Ленина).

28.08.2024 года с 13-00 до 16-00 местного времени

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Коммунистическая, ул. Полевая, ул. Комарова, ул. Ново Садовая, ул. Степная, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Восточная.)

с. Федоровка (ул. Фрунзе, ул. Школьная, ул. Луговая, ул. 70 лет Октября, ул. Интернациональная.)

28.08.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

СДТ Новые Сады (полностью), СНТ Защитник (полностью)

г. о. Новокуйбышевск СДТ Огонек (полностью), п. Семеновка (полностью)

28.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Рабочая)

28.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Новая, ул. Рабочая)

28.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Восточный (ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Рабочая)

28.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Устряловский (ул. Центральная, ул. Новая, ул. Рабочая)

28.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

28.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Школьная, ул. Молодежная).

28.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Ульяновская).

29.08.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

29.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова).

29.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Карла Маркса, ул. Революционная).

29.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Песчаный Дол (ул. Степная, ул. Озерная, пер. Озёрный)

30.08.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Чекалино (ул. Железникова).

30.08.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Степана Разина, ул. Почтовая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.