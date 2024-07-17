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Общество

В день матча "Крыльев" будут работать дополнительные автобусы и трамваи

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 июля, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч между командами "Крылья Советов" и "Зенит". Начало матча — в 18:30.

В связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой (на участке от Барбошиной поляны до ул. Ново-Вокзальной, в обоих направлениях) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 11, 22, 24, 25 следуют от Барбошиной поляны.

До ТЦ "Апельсин" можно добраться на трамваях, работающих на маршруте № 5. А чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами. Они едут от ТЦ "Апельсин" до ул. Ташкентской, с соблюдением всех остановочных пунктов.

Трамваи маршрута № 11 в субботу традиционно проследуют к стадиону "Солидарность Самара Арена".

Также дополнительно будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте № 22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. После окончания матча дополнительные трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте "Солидарность Самара Арена".

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется, сообщает городской дептранс. 

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