Рыбу ловить надо любить: РСХБ определил самые востребованные вакансии в РХК

Ко дню рыбака — второе воскресенье июля — эксперты цифровой экосистемы Россельхозбанка проанализировали рынок труда в рыбохозяйственном комплексе (РХК) и провели исследование популярности рыболовных туров.

Эксперты РСХБ отмечают растущий интерес россиян к работе в РХК. Согласно данным аналитиков платформы по поиску работы образования в АПК "Я в Агро" количество вакансий также увеличивается.

В основном предприятия ищут работников в регионах, которые располагают вокруг главных водных объектов страны. Лидером по количеству рабочих мест является Дальневосточный федеральный округ. На втором и третьем месте расположились Северо-Западный и Южный федеральные округа.

Исследование показало, что самыми востребованными остается профессия рыбообработчика (35% от всех вакансий, открытых в предприятиях РХК). Также работодатели ищут матросов (25%) и технологов рыбной промышленности (15%).

Общий рост спроса на специалистов в РХК составил 20% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно увеличился спрос на технологов рыбной промышленности — на 30%.

"Наша задача — содействовать развитию сельского хозяйства, обеспечивать рыбохозяйственный комплекс квалифицированными кадрами и поддерживать продовольственную безопасность страны. Вся наша экосистема отвечает этим глобальным целям, а "Я в Агро", в частности, дает как молодым, так и опытным специалистам доступ к вакансиям ведущих компаний отрасли", — добавила Елена Батурова.

Специалисты агрегатора путешествий по России Своё За городом также отмечают, что интерес россиян увеличивается не только к работе в РХК, но и к такому традиционному хобби как рыбалка. Стоимость такого тура начинается от 150 рублей за человека в групповом путешествии.

"Многие люди выбирают рыбалку в качестве досуга, и это неудивительно. Туда можно поехать как в одиночестве и отдохнуть от атмосферы города, так и в компании единомышленников. Мы рады, что наша платформа Своё За городом предоставляет разнообразные варианты отдыха и дает людям возможность выбрать что-то по душе", — отметила Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.