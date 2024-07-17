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Рыбу ловить надо любить: РСХБ определил самые востребованные вакансии в РХК

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ко дню рыбака — второе воскресенье июля — эксперты цифровой экосистемы Россельхозбанка проанализировали рынок труда в рыбохозяйственном комплексе (РХК) и провели исследование популярности рыболовных туров.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Эксперты РСХБ отмечают растущий интерес россиян к работе в РХК. Согласно данным аналитиков платформы по поиску работы образования в АПК "Я в Агро" количество вакансий также увеличивается.

В основном предприятия ищут работников в регионах, которые располагают вокруг главных водных объектов страны. Лидером по количеству рабочих мест является Дальневосточный федеральный округ. На втором и третьем месте расположились Северо-Западный и Южный федеральные округа.

Исследование показало, что самыми востребованными остается профессия рыбообработчика (35% от всех вакансий, открытых в предприятиях РХК). Также работодатели ищут матросов (25%) и технологов рыбной промышленности (15%).

Общий рост спроса на специалистов в РХК составил 20% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно увеличился спрос на технологов рыбной промышленности — на 30%.

"Наша задача — содействовать развитию сельского хозяйства, обеспечивать рыбохозяйственный комплекс квалифицированными кадрами и поддерживать продовольственную безопасность страны. Вся наша экосистема отвечает этим глобальным целям, а "Я в Агро", в частности, дает как молодым, так и опытным специалистам доступ к вакансиям ведущих компаний отрасли", — добавила Елена Батурова.

Специалисты агрегатора путешествий по России Своё За городом также отмечают, что интерес россиян увеличивается не только к работе в РХК, но и к такому традиционному хобби как рыбалка. Стоимость такого тура начинается от 150 рублей за человека в групповом путешествии.

"Многие люди выбирают рыбалку в качестве досуга, и это неудивительно. Туда можно поехать как в одиночестве и отдохнуть от атмосферы города, так и в компании единомышленников. Мы рады, что наша платформа Своё За городом предоставляет разнообразные варианты отдыха и дает людям возможность выбрать что-то по душе", — отметила Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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