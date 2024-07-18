С 22 июля в Самарской области изменится расписание нескольких электричек

С 22 июля в связи с проведением ремонтных работ в расписание движения нескольких пригородных поездов будут внесены изменения. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Расписание:
1. Поезд № 6567 Мирная (отпр.15.57) — Безенчук (приб.17.35) отменяется
2. Поезд № 7560 Безенчук (отпр.18.04) — Мирная (приб.19.45)отменяется
3. Поезд № 7558 Сызрань-1 (отпр.15.08) — Мирная (приб.18.00) проследует
по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр.15.11) — Мирная (приб.18.21)
4. Поезд № 7569 Мирная (отпр.17.09) — Сызрань-1 (приб.20.04) на участке
Самара — Сызрань-1 проследует по измененному расписанию
Мирная (отпр.17.09) — Самара (17.34-17.55) — Сызрань-1 (приб.20.24);
5. Поезд № 6577 Мирная (отпр.20.25) — Безенчук (приб.22.04) проследует
по измененному расписанию Мирная (отпр.21.01) — Безенчук (приб.22.40).
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.