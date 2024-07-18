С 22 июля в Самарской области изменится расписание нескольких электричек

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С 22 июля в связи с проведением ремонтных работ в расписание движения нескольких пригородных поездов будут внесены изменения. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.