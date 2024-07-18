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Преступления Происшествия

В Самаре кибермошенники выманили у инженера свыше 3,5 млн рублей

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратился 52-летний житель Самары, работающий ведущим инженером. Он заявил о мошенничестве, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что в течении полутора месяцев ему поступали многочисленные телефонные звонки. Неизвестный представился сотрудником одного из банков и сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денег со счета мужчины. 

Злоумышленник также убедил свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на "безопасный" счет. Пострадавший поверил аферисту и перевел на указанный счет более трех с половиной миллионов рублей.

После этого звонки прекратились. Самарец, осознав, что стал жертвой аферистов, сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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