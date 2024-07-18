Мэрия Самары планирует профинансировать дефицит бюджета за счет кредита в 600 млн рублей

Мэрия Самары в лице департамента финансов опубликовала на сайте госзакупок два лота, связанные с оказанием услуг по предоставлению банками возобновляемой кредитной линии. Суммарная стоимость лотов - 107,88 млн рублей.
Первый лот подразумевает, что банк предоставит кредит на 100 млн рублей, второй лот — на 500 млн рублей. Кредитная организация должна открыть заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности на срок 365 календарных дней.
В описании объекта закупки прописано, что цель процедур — финансирование дефицита бюджета Самары.
"Выдача кредита будет осуществляться отдельными траншами в течение всего срока", - отмечается в документации.
Победители торгов по обоим лотам определятся после 29 июля. Контракт нужно исполнить с 12 августа текущего года по 11 августа 2025 года.
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