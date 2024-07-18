Подросток без водительских прав сел на мотоцикл и "уехал" в больницу

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В среду, 17 июля, в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области