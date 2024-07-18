Самарские полицейские нашли троих мигрантов, работавших без патента

В Самаре полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Проверяли ремонтируемое здание в Октябрьском районе. Правоохранители нашли троих иностранцев, работавших без необходимых документов. Также теперь полицейские устанавливают личность недобросовестного работодателя, чтобы привлечь его к административной ответственности.