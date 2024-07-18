Прокуратура нашла множество дефектов на магистралях регионального значения в Самаре

Прокурор Самары внес представление врио министра транспорта региона после проверки состояния дорог.
Надзорное ведомство вместе с ОГИБДД городского УМВД России осмотрели дороги регионального значения и обнаружили на Московском, Красноглинском и Стромиловском шоссе, а также на улицах Демократической и Утевской многочисленные дефекты: отсутствие или износ разметки, ямы, выбоины, колейность и просадки.
Сейчас представление прокурора находится на рассмотрении.
Кстати, при проверке дорожной сети Самары сотрудники прокуратуры также зафиксировали проблемы с дорожной разметкой более чем на 90 дорогах города. В связи с этим внесли представление главе Самары.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв