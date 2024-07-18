Прокуратура нашла множество дефектов на магистралях регионального значения в Самаре

Прокурор Самары внес представление врио министра транспорта региона после проверки состояния дорог.

Надзорное ведомство вместе с ОГИБДД городского УМВД России осмотрели дороги регионального значения и обнаружили на Московском, Красноглинском и Стромиловском шоссе, а также на улицах Демократической и Утевской многочисленные дефекты: отсутствие или износ разметки, ямы, выбоины, колейность и просадки.

Сейчас представление прокурора находится на рассмотрении.

Кстати, при проверке дорожной сети Самары сотрудники прокуратуры также зафиксировали проблемы с дорожной разметкой более чем на 90 дорогах города. В связи с этим внесли представление главе Самары.