В Самаре пустят бесплатный автобус на смену трамваям из-за ремонта теплосетей

В Самаре на время ограничения движения трамваев из-за ремонта теплосетей запустят еще один бесплатный автобусный маршрут.
Напомним, в конце июля - начале августа из-за ремонта теплосетей в Самаре планируется остановить движение трамваев в районе улиц Фадеева/Ново-Вокзальной и Ивана Булкина/Антонова-Овсеенко.
"Бесплатный автобусный маршрут будет идти от Антонова-Овсеенко/Авроры до 22 Партсъезда/Ново-Вокзальной (две этих улицы не пересекаются - прим. Волга Ньюс)", — приводит "КП-Самара" слова руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина.
В горадминистрации пообещали, что пассажиры маршрута №13 при пересадках не будут платить за проезд еще раз.
Ранее бесплатные автобусы запустили по ул. Ново-Садовой, где проводится реконструкция трамвайных путей.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.