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В Самаре пустят бесплатный автобус на смену трамваям из-за ремонта теплосетей Продлена регистрация участников на международный молодежный форум "Евразия Global" платформы Росмолодежь.События На фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию "Быть, а не казаться!" В Самаре продлили запрет на посещение лесов до 23 июля С 22 июля в Самарской области изменится расписание нескольких электричек

Общество

В Самаре пустят бесплатный автобус на смену трамваям из-за ремонта теплосетей

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре на время ограничения движения трамваев из-за ремонта теплосетей запустят еще один бесплатный автобусный маршрут.

Напомним, в конце июля - начале августа из-за ремонта теплосетей в Самаре планируется остановить движение трамваев в районе улиц Фадеева/Ново-Вокзальной и Ивана Булкина/Антонова-Овсеенко.

"Бесплатный автобусный маршрут будет идти от Антонова-Овсеенко/Авроры до 22 Партсъезда/Ново-Вокзальной (две этих улицы не пересекаются - прим. Волга Ньюс)", — приводит "КП-Самара" слова руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина.

В горадминистрации пообещали, что пассажиры маршрута №13 при пересадках не будут платить за проезд еще раз.

Ранее бесплатные автобусы запустили по ул. Ново-Садовой, где проводится реконструкция трамвайных путей.

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