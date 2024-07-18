В Самаре пустят бесплатный автобус на смену трамваям из-за ремонта теплосетей

В Самаре на время ограничения движения трамваев из-за ремонта теплосетей запустят еще один бесплатный автобусный маршрут.

Напомним, в конце июля - начале августа из-за ремонта теплосетей в Самаре планируется остановить движение трамваев в районе улиц Фадеева/Ново-Вокзальной и Ивана Булкина/Антонова-Овсеенко.

"Бесплатный автобусный маршрут будет идти от Антонова-Овсеенко/Авроры до 22 Партсъезда/Ново-Вокзальной (две этих улицы не пересекаются - прим. Волга Ньюс)", — приводит "КП-Самара" слова руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина.

В горадминистрации пообещали, что пассажиры маршрута №13 при пересадках не будут платить за проезд еще раз.

Ранее бесплатные автобусы запустили по ул. Ново-Садовой, где проводится реконструкция трамвайных путей.