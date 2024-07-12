В конце июля в Самаре будет остановлено движение трамваев из-за ремонта теплосетей

В конце июля — начале августа в Самаре планируется остановить движение трамваев в районе улиц Фадеева/Ново-Вокзальной и Ивана Булкина/Антонова-Овсеенко, сообщает городская администрация.
Здесь будет проводиться ремонт теплосетей, которые проходят под трамвайной линией.
"Относительно данных объектов постоянно идут организационные совещания. Нужно доработать механизм, просчитать сроки ограничения движения. Поскольку на улице Ново-Садовой трамвайная линия находится на капитальном ремонте и электротранспорт следует по обводным маршрутам, вопрос минимизации неудобства жителям города встает еще острее. В связи с этим для транспортного обеспечения обсуждается возможность задействования дополнительных автобусов", — сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андриянов.
Ремонт и модернизацию теплотрасс в этом году энергетики выполнят на 24 объектах. В настоящее время подрядчики активно трудятся на 19 из них.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.