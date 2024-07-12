В конце июля в Самаре будет остановлено движение трамваев из-за ремонта теплосетей

В конце июля — начале августа в Самаре планируется остановить движение трамваев в районе улиц Фадеева/Ново-Вокзальной и Ивана Булкина/Антонова-Овсеенко, сообщает городская администрация.

Здесь будет проводиться ремонт теплосетей, которые проходят под трамвайной линией.

"Относительно данных объектов постоянно идут организационные совещания. Нужно доработать механизм, просчитать сроки ограничения движения. Поскольку на улице Ново-Садовой трамвайная линия находится на капитальном ремонте и электротранспорт следует по обводным маршрутам, вопрос минимизации неудобства жителям города встает еще острее. В связи с этим для транспортного обеспечения обсуждается возможность задействования дополнительных автобусов", — сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андриянов.

Ремонт и модернизацию теплотрасс в этом году энергетики выполнят на 24 объектах. В настоящее время подрядчики активно трудятся на 19 из них.