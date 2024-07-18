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Страхование Финансы

Надежная защита не только на футбольном поле: "Ингосстрах" и ФК "Рубин" стали партнерами

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах" заключил партнерское соглашение с футбольным клубом "Рубин", в рамках которого компания стала официальным страховщиком клуба.

В рамках договора "Ингосстрах" предоставляет "Рубину" комплексное страхование рисков команды, куда входит добровольное медицинское страхование для всего клуба, страхование от несчастного случая для спортсменов, страхование тренировочной базы, транспорта и ответственности организатора массовых мероприятий.

"Наша компания, как один из лидеров на страховом рынке Республики Татарстан, рада стать партнером любимого футбольного клуба нашего региона — ФК "Рубин". В рамках партнерства сотрудники клуба получат страховую защиту своего здоровья, а также тренировочной базы и транспорта. "Ингосстрах" всецело поддерживает спорт в России, мы видим большой потенциал сотрудничества нашей компании и "Рубина". Желаем футбольному клубу новых побед и спортивных свершений, а о страховой защите позаботиться "Ингосстрах", — прокомментировал Максим Артемьев, директор филиала "Ингосстраха" в Республике Татарстан.

"Мы рады сотрудничеству с "Ингосстрахом", который является одним из лидеров страхового рынка России. Благодаря этому партнерству наша команда и все сотрудники клуба будут уверены в своей страховой защите. У компании большой опыт страхования спортсменов и спортивных мероприятий, поэтому наше партнерство с "Ингосстрахом" будет продуктивным и принесет пользу всем сторонам", — отметил Айрат Ахметгалеев, заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям ФК "Рубин".

У "Ингосстраха" большой опыт страхования спортсменов и спортивных мероприятий. Компания была страховщиком XXII Летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году, а также XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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