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Страхование Финансы

"Росгосстрах" определил, где клиенты в Москве чаще всего находили автомобиль поврежденным

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Варшавское шоссе возглавило составленный "Росгосстрахом" антирейтинг московских улиц, на которых клиенты компании с полисами каско чаще всего сталкивались с повреждениями машины в результате противоправных действий третьих лиц. Самые вандалоопасные улицы столицы были определены страховщиком на основании анализа обращений автомобилистов после страховых случаев в 2023–2024 гг. В пятерку мест, где за эти полтора года было зафиксировано больше всего подобных происшествий, вошли также улицы Вавилова и Вильнюсская, Кутузовский проспект и Профсоюзная улица.

В ближнем Подмосковье, если судить по обращениям клиентов "Росгосстраха", больше всего случаев вандализма отмечалось в Одинцово, Химках, Балашихе, Красногорске, а также в занимающих пятую позицию этого антирейтинга Люберцах и Мытищах.

В ходе недавнего опроса, проведенного "Росгосстрахом", 56% автомобилистов из столицы заявили, что сталкивались с повреждениями машины неизвестными. И по статистике компании, треть подобных страховых случаев за последние полтора года действительно приходится на Москву и Подмосковье.

"К сожалению, риск противоправных действий третьих лиц остается для автомобилистов актуальным — в целом по стране за прошлый год у нас было почти 2400 обращений от страхователей после различных случаев вандализма, в этом — уже более 1000, — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — И, несмотря на обилие видеокамер, установить впоследствии виновных удается далеко не всегда. И, следовательно, устранять последствия владельцам автомобилей приходится за свои деньги. Если, конечно, у них нет полиса каско, предполагающего возмещение ущерба, в том числе и после повреждения машины злоумышленниками. Поэтому при выборе программы страхования своего авто стоит внимательно читать все условия — ведь сегодня есть немало продуктов каско с ограниченным покрытием, в которые риск "противоправные действия третьих лиц" не включен или возмещение предусмотрено только при наличии установленного виновника".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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