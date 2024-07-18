"Росгосстрах" определил, где клиенты в Москве чаще всего находили автомобиль поврежденным

Варшавское шоссе возглавило составленный "Росгосстрахом" антирейтинг московских улиц, на которых клиенты компании с полисами каско чаще всего сталкивались с повреждениями машины в результате противоправных действий третьих лиц. Самые вандалоопасные улицы столицы были определены страховщиком на основании анализа обращений автомобилистов после страховых случаев в 2023–2024 гг. В пятерку мест, где за эти полтора года было зафиксировано больше всего подобных происшествий, вошли также улицы Вавилова и Вильнюсская, Кутузовский проспект и Профсоюзная улица.
В ближнем Подмосковье, если судить по обращениям клиентов "Росгосстраха", больше всего случаев вандализма отмечалось в Одинцово, Химках, Балашихе, Красногорске, а также в занимающих пятую позицию этого антирейтинга Люберцах и Мытищах.
В ходе недавнего опроса, проведенного "Росгосстрахом", 56% автомобилистов из столицы заявили, что сталкивались с повреждениями машины неизвестными. И по статистике компании, треть подобных страховых случаев за последние полтора года действительно приходится на Москву и Подмосковье.
"К сожалению, риск противоправных действий третьих лиц остается для автомобилистов актуальным — в целом по стране за прошлый год у нас было почти 2400 обращений от страхователей после различных случаев вандализма, в этом — уже более 1000, — говорит начальник управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — И, несмотря на обилие видеокамер, установить впоследствии виновных удается далеко не всегда. И, следовательно, устранять последствия владельцам автомобилей приходится за свои деньги. Если, конечно, у них нет полиса каско, предполагающего возмещение ущерба, в том числе и после повреждения машины злоумышленниками. Поэтому при выборе программы страхования своего авто стоит внимательно читать все условия — ведь сегодня есть немало продуктов каско с ограниченным покрытием, в которые риск "противоправные действия третьих лиц" не включен или возмещение предусмотрено только при наличии установленного виновника".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.