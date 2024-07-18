ВСК: самокаты стали бить редко, но метко: число происшествий сократилось на 16%, а тяжесть травм увеличилась

В 2024 году число происшествий с участием самокатчиков сократилось на 16% — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК, исходя из анализа происшествий в рамках страхования от несчастных случаев в первом полугодии. Также с начала года самокатчики "повзрослели" — если в 2023 средний возраст участника ДТП с самокатом составлял 22 года, то в 2024 он вырос до 23 лет.
Несмотря на то что в целом число обращений из-за травм, полученных во время катания на самокатах, сократилось, серьезность таких повреждений стала выше. В 2023 году средняя выплата по итогам подобных ЧП составляла 5,5 тыс. рублей, то в 2024 году она выросла до 7,2 тыс. рублей.
В 67% случаев травмы из-за самокатов получают мужчины. Такая же доля пострадавших — дети и подростки. Среди взрослых средний возраст пострадавшего в результате катания на СИМ — 44-45 лет.
Самые опасные самокатчики проживают в Чувашии, Коми, Воронежской области, Псковской области, Приморском крае, Башкортостане.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.