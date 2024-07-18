НОВИКОМ внедрил новую технологию для работы с корпоративными клиентами

Дочерний банк Госкорпорации Ростех внедрил инновационную IT-технологию "Dynamika Единый профиль клиента", предназначенную для работы с действующими и потенциальными корпоративными клиентами. Система упростит сбор информации о юридических лицах и сделает обслуживание более удобным и безопасным.

"Dynamika Единый профиль клиента" — инструмент, предназначенный для сбора данных о юридических лицах из разных источников и эффективного управления ими в формате "единого окна" с возможностью распределения ролей доступа. Система также позволяет загружать, хранить и отображать документы в привязке к клиенту.

Новая технология поможет НОВИКОМу структурировать работу с юридическими лицами. Интерфейс системы предоставляет удобный доступ к информации и возможность просмотра сведений о клиентах и их связях в режиме онлайн. Обновление данных из внешних и внутренних источников обеспечивает максимальную актуальность. Логирование действий и ролевая модель доступа повышают безопасность и контроль за обработкой данных, что особенно важно в финансовом секторе.

Технология создана российской компанией Dynamika, которая сотрудничает с НОВИКОМом с 2021 года, и уже реализовала с банком ряд проектов.