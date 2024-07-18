Общественная палата Самарской области заключила соглашения с политическими партиями и НКО о наблюдении за выборами в сентябре

С 6 по 8 сентября 2024 г. в Самарской области пройдут выборы губернатора. Главная задача всех структур, причастных к проведению этой процедуры, сделать ее максимально открытой, честной и прозрачной. 18 июля подписали соглашения о взаимодействии представители Общественной палаты Самарской области, политических партий, региональных общественных организаций, подтвердив свое желание сделать выборный процесс прозрачным и честным, а результаты — легитимными.

Для обеспечения независимого общественного наблюдения за выборами на территории региона решением Совета Общественной палаты Самарской области создали региональный Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами, которые пройдут 6–8 сентября 2024 года. Члены штаба, в который вошли ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, самарского отделения Ассоциации юристов России, СМИ, осуществляют системный мониторинг всех этапов избирательного процесса и организуют подготовку наблюдателей.

"Заключение соглашений — это достижение честных договоренностей о взаимных обязательствах: открыто и обстоятельно освещать ход избирательной кампании, обсуждать спорные моменты, анализировать сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, — подчеркнул председатель Общественного штаба Вадим Чумак. — Формат сотрудничества между участниками выборной кампании подразумевает несколько направлений. В их числе и развитие электоральной активности и правовой грамотности населения, подготовка наблюдателей".

Общественные наблюдатели следят за ходом голосования и соблюдением всех предусмотренных законом процедур. Стать наблюдателем может каждый гражданин России, достигший 18 лет. Принять участие в наблюдении приглашают общественные организации, профессиональные наблюдательские объединения и частных лиц. В этот раз выразили желание присоединиться к общественному наблюдению 24 некоммерческих организации региона.

"Наблюдатель — это тот человек, который от начала работы избирательного участка до завершения, до окончания подсчета голосов наблюдает, как организован и проходит этот процесс. Каждый наблюдатель может лично подтвердить легитимность выборного процесса, что повышает доверие к выборам в обществе. Поэтому мы предлагаем ребятам стать общественными наблюдателями на избирательных участках в сентябре этого года, чтобы увидеть этот процесс изнутри", — говорит председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина.

"Наши представители неоднократно принимали участие в наблюдении за выборами. Мы делегируем от бизнеса представителей, которые участвуют в контроле за выборным процессом в Самарской области. Это хорошая инициатива, институт общественного наблюдения показал свою эффективность, а главное завоевал доверие людей", — отметил президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.

На избирательных участках будут присутствовать независимые общественные наблюдатели — политически нейтральные граждане и общественные наблюдатели, представляющие интересы политический партий.

"Подписанные соглашения определяет серьезную ответственность Общественной палаты и политических партий, которые его подписали, — считает председатель Совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — за Правду" Михаил Маряхин. — Несмотря на традиционность этой процедуры, сегодня прозвучала новизна в обсуждении, а именно — желание политических партий более активно участвовать в контроле за ходом голосования".

"Наблюдатели от КПРФ всегда присутствуют на выборах разного уровня, надеюсь, что теперь мы вместе с представителями Общественной палаты будем работать в интересах жителей родного края", — выразил уверенность первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин.