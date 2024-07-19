На выходных в Самаре ожидаются грозы

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самаре и области в ближайшие дни, с 19 по 22 июля.
В пятницу, 19 июля, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха +28…+30 °C.
В субботу, 20 числа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью - без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, днем +26…+31 °C.
21 июля в Самарской области сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днем +26…+31 °C.
В понедельник, 22 июля, по области по-прежнему прогнозируется переменная облачность, местами - кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C. Днем столбик термометра поднимется до +24…+29 °C.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.