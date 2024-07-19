Сбер полностью перешёл на шлюз безопасности от СберТеха

Шлюз безопасности прикладного уровня Platform V SOWA позволил повысить надежность и безопасность, а также снизить совокупную стоимость владения продуктом.
Сбер полностью перешёл на использование в шлюзах безопасности отечественного продукта Platform V SOWA от СберТеха. На сегодняшний день команда Сбера обеспечила решением более 300 автоматизированных систем Сбера и более 500 проектов компании. Всего развёрнуто свыше 12 тыс. инсталляций Platform V SOWA.
Platform V SOWA проверяет запросы клиентов от мобильного или веб-приложения банка на наличие вредоносного контента, контролирует форматы передаваемых сообщений, балансирует и маршрутизирует трафик, а также преобразовывает транспортные протоколы. Тем самым обеспечивает высокий уровень безопасности, надежности, гибкости и масштабируемости.
Важным преимуществом решения является наличие собственного движка безопасности. Он позволяет гибко настраивать цепочки действий для фильтрации кибератак. Кроме того, решение даёт командам возможность легко масштабировать свои сервисы под различные бизнес-задачи и быстрее выводить продукты в промышленную эксплуатацию.
Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО и соответствует корпоративным требованиям в области безопасности, производительности и надёжности.
"Platform V SOWA позволяет отказаться от дорогого оборудования в пользу более доступных решений. Это достигается за счёт переноса ключевых функций ИТ-ландшафта с аппаратного слоя на программный. Переход на собственное решение позволил не только повысить надежность, но и оказал экономический эффект: совокупная стоимость владения в некоторых системах оказалась до 28 раз ниже, чем у зарубежных программно-аппаратных комплексов", — сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка.
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