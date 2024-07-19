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Сбер совместно с правительством Самарской области организовал дизайн-сессию по развитию туризма в регионе

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разработают стратегию развития туризма до 2035 года и определят фокусные направления работы. Об этом стало известно во время дизайн-сессии по развитию туристической отрасли, которую провел Сбер совместно с правительством Самарской области.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Старт сессии дал врио вице-губернатора Антон Емельяненко. Врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов выступил с презентацией, в рамках которой поделился аналитическими данными и рассказал участникам о текущем состоянии туристической отрасли, основных тенденциях, ключевых проектах и вызовах для развития туризма в регионе.

Специально для участников дизайн-сессии приглашённый спикер, партнёр Strategy Partners, Елена Киселёва презентовала основные факторы и инструменты повышения туристической привлекательности региона, уделив особое внимание специфике региона и лучшим практикам, реализованным в других регионах России.

"Проведение дизайн-сессии — важный шаг с учетом формирования новых национальных целей развития до 2035 года. Для сферы туризма — это увеличение вдвое туристического потока и увеличение доли туризма до 5% ВВП. Для этого нам нужно четко определить точки роста и понять проблемы, которые мешают развитию отрасли в регионе. По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы приступили к разработке программы развития региона. Это наш конкретный план действий, который мы будем реализовывать в течение пяти лет. Туризм в нашем регионе должен развиваться в первую очередь для самих местных жителей. Нашим жителям должно быть комфортно отдыхать здесь, проводить свои выходные и отпуска. Создав комфортные условия для наших жителей, мы, безусловно, сможем и будем привлекать туристов из других регионов нашей страны, а также дружественных зарубежных стран", — сообщил врио вице-губернатора 63 региона Антон Емельяненко.

"Сегодня на площадке Сбера собралась очень широкая аудитория представителей отрасли туризма. Благодаря дизайн-сессии нам удалось заложить те векторы, те конкретные мероприятия, которые лягут в основу очень важных документов. Это программа развития Самарской области, где туризм займет очень важное место, и отраслевая стратегия, которую мы тоже будем разрабатывать совместно с представителями бизнеса, предпринимателями и общественностью", — прокомментировал событие врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

"Самарская область — регион, который богат уникальными достопримечательностями, природными красотами и сочетает в себе современность и многовековую историю. Развитие туристической отрасли является важным шагом, который способствует экономическому росту, культурному обмену, улучшению инфраструктуры, имиджа региона и, как следствие, качества жизни населения. Сбер в первую очередь ставит перед собой задачу делать жизнь людей лучше, комфортнее и безопаснее. В нашей стратегии мы стремимся делать всё для жителей страны, и развитие туризма — один из наших фокусов. Сбер поддерживает регион в этом направлении и делится компетенциями в сфере разработки и презентации стратегии, а наши продукты и технологии помогают прогнозировать и обрабатывать актуальные запросы туристов, совершенствовать сервис для гостей региона", — рассказал управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

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