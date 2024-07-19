В ТГУ рассказали, как работают с обратной связью от студентов и педагогов

За год доля студентов в России, удовлетворенных условиями учебы, выросла с 60 до 64%. Об этом свидетельствуют данные партнёрского опроса ВЦИОМ и платформы "Неравнодушный человек", охватившего 87 333 студента по всей стране.

Исследование показало, что 58% студентов испытывают гордость за свою alma mater, 77% опрошенных довольны инфраструктурой своего вуза, 80% студентов удовлетворены организацией процесса обучения. На первом месте у респондентов — запрос на индивидуализацию и самостоятельный выбор программ обучения. При этом количество опрошенных, для кого это главный приоритет, снизилось с 40% в 2023 году до 33% в 2024-м.

Снизилась и доля нуждающихся в расширении сети организаций-партнёров для практик и стажировок — с 36 до 28%. Удовлетворяется потребность в увеличении количества практикоориентированных дисциплин — доля студентов, ощущающих их нехватку, снизилась с 31 до 24%.

В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) обратная связь со студентами налажена в том числе через колл-центр, который принимает около 2000 звонков в неделю. Студенты оценивают работу его операторов по пятибалльной шкале, и за последние полгода средний балл составил 4,9.

По словам ректора вуза Михаила Криштала, в ТГУ периодически проводят опросы удовлетворенности студентов работой преподавателей и развитием материально-технической базы.

"В ТГУ выстроена система поощрения разработчиков образовательного контента. Все разработчики контента для онлайн-обучения получают роялти. Некоторые контенты используются и в очном обучении, и роялти зависит в том числе от оценки удовлетворенности студентов качеством контента. При недостижении определенного порогового уровня роялти не выплачивается", — рассказ руководитель ТГУ.

Недавно в университете проанализировали отзывы 89 выпускников и студентов университета на 4 сайтах-отзовиках. Студенты (24% от числа оставивших отзывы) отмечают сильный преподавательский состав (особенно по гуманитарным направлениям подготовки): отмечается высокий профессионализм, интересная подача материала, заинтересованность в успехах студентов. Также в 37% отзывов положительно упоминается гибкий формат обучения, качественные онлайн-материалы и доступность преподавателей онлайн для студентов из других регионов и стран.

"Специалисты ТГУ также исследуют цифровой след студентов в соцсетях, анализируют его. Это позволяет оценивать всплески негатива в связи с теми или иными нововведениями и оперативно на них реагировать. В свое время ТГУ проводил такое исследование совместно с Томским университетом в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных, когда в один момент всех студентов очной формы перевели на онлайн обучение в связи с пандемией. Сейчас этот механизм мы также используем для оценки нововведений в рамках образовательного процесса и по его результатам проводим соответствующие корректирующие действия. Кроме того, в ТГУ есть так называемая "Книга ректора" и регламент работы с ней. Если поступает запрос непосредственно ректору, то в течение трех дней любой гражданин — и студент, и преподаватель, и человек со стороны, направивший запрос в "Книгу ректора", получает ответ. Иногда, если вопрос сложный, мы проводим более глубокое исследование, на что может понадобиться более трёх дней. При этом держим заявителя в курсе относительно сроков решения вопроса, а результат предоставляем по итогам его решения", — добавил Михаил Криштал.

В вузе подчеркнули, что у студентов ТГУ всегда есть возможность получения обратной связи от университета.