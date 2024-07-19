В ТГУ рассказали, как работают с обратной связью от студентов и педагогов

За год доля студентов в России, удовлетворенных условиями учебы, выросла с 60 до 64%. Об этом свидетельствуют данные партнёрского опроса ВЦИОМ и платформы "Неравнодушный человек", охватившего 87 333 студента по всей стране.
Исследование показало, что 58% студентов испытывают гордость за свою alma mater, 77% опрошенных довольны инфраструктурой своего вуза, 80% студентов удовлетворены организацией процесса обучения. На первом месте у респондентов — запрос на индивидуализацию и самостоятельный выбор программ обучения. При этом количество опрошенных, для кого это главный приоритет, снизилось с 40% в 2023 году до 33% в 2024-м.
Снизилась и доля нуждающихся в расширении сети организаций-партнёров для практик и стажировок — с 36 до 28%. Удовлетворяется потребность в увеличении количества практикоориентированных дисциплин — доля студентов, ощущающих их нехватку, снизилась с 31 до 24%.
В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) обратная связь со студентами налажена в том числе через колл-центр, который принимает около 2000 звонков в неделю. Студенты оценивают работу его операторов по пятибалльной шкале, и за последние полгода средний балл составил 4,9.
По словам ректора вуза Михаила Криштала, в ТГУ периодически проводят опросы удовлетворенности студентов работой преподавателей и развитием материально-технической базы.
"В ТГУ выстроена система поощрения разработчиков образовательного контента. Все разработчики контента для онлайн-обучения получают роялти. Некоторые контенты используются и в очном обучении, и роялти зависит в том числе от оценки удовлетворенности студентов качеством контента. При недостижении определенного порогового уровня роялти не выплачивается", — рассказ руководитель ТГУ.
Недавно в университете проанализировали отзывы 89 выпускников и студентов университета на 4 сайтах-отзовиках. Студенты (24% от числа оставивших отзывы) отмечают сильный преподавательский состав (особенно по гуманитарным направлениям подготовки): отмечается высокий профессионализм, интересная подача материала, заинтересованность в успехах студентов. Также в 37% отзывов положительно упоминается гибкий формат обучения, качественные онлайн-материалы и доступность преподавателей онлайн для студентов из других регионов и стран.
"Специалисты ТГУ также исследуют цифровой след студентов в соцсетях, анализируют его. Это позволяет оценивать всплески негатива в связи с теми или иными нововведениями и оперативно на них реагировать. В свое время ТГУ проводил такое исследование совместно с Томским университетом в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных, когда в один момент всех студентов очной формы перевели на онлайн обучение в связи с пандемией. Сейчас этот механизм мы также используем для оценки нововведений в рамках образовательного процесса и по его результатам проводим соответствующие корректирующие действия. Кроме того, в ТГУ есть так называемая "Книга ректора" и регламент работы с ней. Если поступает запрос непосредственно ректору, то в течение трех дней любой гражданин — и студент, и преподаватель, и человек со стороны, направивший запрос в "Книгу ректора", получает ответ. Иногда, если вопрос сложный, мы проводим более глубокое исследование, на что может понадобиться более трёх дней. При этом держим заявителя в курсе относительно сроков решения вопроса, а результат предоставляем по итогам его решения", — добавил Михаил Криштал.
В вузе подчеркнули, что у студентов ТГУ всегда есть возможность получения обратной связи от университета.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.