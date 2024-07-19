В пяти районах области временно отключат свет с 23 по 29 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

20.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной, п. Сборносимновский, п. Новые Озерки (полностью);

21.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Разбросной, п. Сборносимновский, п. Новые Озерки (полностью);

22.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Зеленогорский

22.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времни):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Дальняя, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);

23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Николаевка

23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Белый Ключ

23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Богодуховка

23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан

24.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Степная Шентала

24.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Городок (ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Садовая).

24.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан

24.07.2024 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Усакла

24.07.2024 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Ерыкла

25.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан

29.07.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времни) на 30 минут и с 15-00 до 18-00 (местного времени) на 30 минут

Ставропольский район:

с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.