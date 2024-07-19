В пяти районах области временно отключат свет с 23 по 29 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
20.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной, п. Сборносимновский, п. Новые Озерки (полностью);
21.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. Разбросной, п. Сборносимновский, п. Новые Озерки (полностью);
22.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Зеленогорский
22.07.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времни):
Ставропольский район:
п. Луначарский (ул. Дальняя, ул. Луначарская, ул. Ветеранов, ул. Зеленая);
23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Николаевка
23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Белый Ключ
23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Богодуховка
23.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тёплый Стан
24.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Степная Шентала
24.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Городок (ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Садовая).
24.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тёплый Стан
24.07.2024 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Усакла
24.07.2024 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
д. Ерыкла
25.07.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тёплый Стан
29.07.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времни) на 30 минут и с 15-00 до 18-00 (местного времени) на 30 минут
Ставропольский район:
с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
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