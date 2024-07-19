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Общество

В аэропорту Курумоч открылась экспозиция самарских художников

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее прилета Международного аэропорта Курумоч открылась экспозиция картин самарских художников.

Фото: пресс-служба аэропорта "Курумоч"

Выставка — совместный проект аэропорта и Самарского регионального отделения Союза художников России, направленный на повышение туристической привлекательности региона.

"Для многих наших пассажиров посещение Самары начинается именно в аэропорту, и мы хотим, чтобы первое впечатление было правильным — это живописный, гостеприимный регион, путешествие в который может стать незабываемым. Пассажирам, которые возвращаются домой после отдыха или делового путешествия, тоже будет приятно увидеть родные места, талантливо изображенные на полотнах самарскими художниками", — отметил Михаил Берман, исполнительный директор Международного аэропорта "Курумоч".

В галерее размещено 26 картин самарских художников Елены Островской, Анны Сливковой, Максима Рассказова и многих других.

"Вдохновение, которое дает художникам родной край, исчерпать невозможно. Для первой экспозиции мы выбрали картины, которые наиболее точно, на наш взгляд, передают атмосферу Самары. В дальнейшем экспозиция будет обновляться, мы постараемся познакомить гостей со всем разнообразием нашей коллекции", — отметил Дмитрий Мантров, председатель Самарского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".

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