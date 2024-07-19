В аэропорту Курумоч открылась экспозиция самарских художников

В галерее прилета Международного аэропорта Курумоч открылась экспозиция картин самарских художников.
Выставка — совместный проект аэропорта и Самарского регионального отделения Союза художников России, направленный на повышение туристической привлекательности региона.
"Для многих наших пассажиров посещение Самары начинается именно в аэропорту, и мы хотим, чтобы первое впечатление было правильным — это живописный, гостеприимный регион, путешествие в который может стать незабываемым. Пассажирам, которые возвращаются домой после отдыха или делового путешествия, тоже будет приятно увидеть родные места, талантливо изображенные на полотнах самарскими художниками", — отметил Михаил Берман, исполнительный директор Международного аэропорта "Курумоч".
В галерее размещено 26 картин самарских художников Елены Островской, Анны Сливковой, Максима Рассказова и многих других.
"Вдохновение, которое дает художникам родной край, исчерпать невозможно. Для первой экспозиции мы выбрали картины, которые наиболее точно, на наш взгляд, передают атмосферу Самары. В дальнейшем экспозиция будет обновляться, мы постараемся познакомить гостей со всем разнообразием нашей коллекции", — отметил Дмитрий Мантров, председатель Самарского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.