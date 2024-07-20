Самарские полицейские нашли 10 мигрантов-нарушителей на овощебазе

В Самаре полицейские провели миграционный рейд на овощебазе в Кировском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители нашли 10 нарушений и составили протоколы по фактам нарушения режима пребывания в РФ и незаконной трудовой деятельности. Также к ответственности привлекут недобросовестного работодателя, нанимавшего иностранцев без разрешения на работу.
Решается вопрос о выдворении нарушителей за пределы РФ. Кроме того, в военные комиссариаты отправили троих человек, не состоящих на воинском учете.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв