Самарские полицейские нашли 10 мигрантов-нарушителей на овощебазе

В Самаре полицейские провели миграционный рейд на овощебазе в Кировском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители нашли 10 нарушений и составили протоколы по фактам нарушения режима пребывания в РФ и незаконной трудовой деятельности. Также к ответственности привлекут недобросовестного работодателя, нанимавшего иностранцев без разрешения на работу.

Решается вопрос о выдворении нарушителей за пределы РФ. Кроме того, в военные комиссариаты отправили троих человек, не состоящих на воинском учете.