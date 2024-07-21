В Отрадном В ДТП пострадали три человека

В субботу, 20 июля, в Отрадном произошло ДТП с участием двух авто, в котором пострадали две девушки-пассажирки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 02:30 45-летний водитель, находясь за рулем Skoda Octavia, двигался по автодороге "Самара-Бугуруслан".

"В пути следования, при проезде нерегулируемого перекрестка с круговым движением, он не выполнил требование дорожного знака 2.4 "Уступите дорогу" и столкнулся с LADA Vesta под управлением 38-летнего водителя", - отмечается в сообщении.

С места ДТП были госпитализированы две 22-летние пассажирки Skoda Octavia. Водитель отечественного автомобиля самостоятельно обратился в медучреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.