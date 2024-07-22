Кинель-Черкасский район пострадал от урагана

В воскресенье, 21 июля, из-за каскада метеорологических явлений в виде грозы, ливня, крупного града и сильного штормового ветра, пострадала часть Кинель-Черкасского района. Об этом сообщил глава района ВалерИй Фролов
Глава районной администрации сообщил, что сильнее всего пострадал населенный пункт Красная Горка.
"Земляки! Прошел ураган по части района. Задело сильно Красную Горку. Вместе с аварийными бригадами нахожусь там. Завалена центральная дорога, есть повреждения газопроводов и лэп, крыши. Работаем над устранением", - рассказал Валерий Фролов.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв