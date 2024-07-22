Кинель-Черкасский район пострадал от урагана

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В воскресенье, 21 июля, из-за каскада метеорологических явлений в виде грозы, ливня, крупного града и сильного штормового ветра, пострадала часть Кинель-Черкасского района. Об этом сообщил глава района ВалерИй Фролов

Фото: телеграм-канал Валерия Фролова