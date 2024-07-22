Жара в Самарской области пойдет на спад

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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области до середины текущей недели. По данным синоптиков столбик термометра не поднимется выше +26 градусов.