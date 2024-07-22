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Общество

Жара в Самарской области пойдет на спад

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области до середины текущей недели. По данным синоптиков столбик термометра не поднимется выше +26 градусов.

В понедельник, 22 июля, в Самаре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, 7...12 м/с. Температура воздуха +24...+26 °C.

Во вторник и среду, 23 и 24 числа, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 6...11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +21...+26 °C.

 

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