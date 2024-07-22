Жара в Самарской области пойдет на спад

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области до середины текущей недели. По данным синоптиков столбик термометра не поднимется выше +26 градусов.
В понедельник, 22 июля, в Самаре переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный, 7...12 м/с. Температура воздуха +24...+26 °C.
Во вторник и среду, 23 и 24 числа, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 6...11 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +21...+26 °C.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.