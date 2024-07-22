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Страхование Финансы

"Эксперт РА" подтвердил высокий кредитный рейтинг "Росгосстраха"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности СК "Росгосстрах" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный.

На оценку страхового бизнеса компании при рейтинговом анализе положительно повлиял высокий уровень географической диверсификации "Росгосстраха" (за 2023 год на крупнейший субъект — Москву — пришлось 30,5% премии); диверсификации страхового портфеля (на крупнейшее направление деятельности — ОСАГО — пришлось 31,9% премии за 2023 год), а также отсутствие рисков концентрации клиентской базы. Структура продаж компании также характеризуется высокой диверсификацией каналов. За 2023 год доля крупнейшего канала продаж во взносах (агенты — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) составила 39,8%, а через кредитные организации было получено 14,8% премий.

На стабильный уровень финансовой надежности повлияли финансовые результаты "Росгосстраха", где агентством отмечена высокая рентабельность инвестиций компании и сохранение комфортного уровня убыточности по основным видам страхования. "Эксперт РА" подчеркнул и высокое качество активов страховщика.

В части качества управления и организации бизнес-процессов "Росгосстраха" "Эксперт РА" особо выделил высокий уровень перестраховочной защиты страховщика (все крупнейшие риски надежно перестрахованы, собственное удержание по крупнейшим рискам находится на комфортном уровне и не превышает 5% собственных средств), а также наличие у него опыта урегулирования крупных убытков.

"Высокая рейтинговая оценка уже несколько лет подряд отражает устойчивость "Росгосстраха", что принципиально важно для системообразующей для российской страховой отрасли компании с большой рыночной долей и 6,5 миллионами клиентов по всей стране, — прокомментировал генеральный директор "Росгосстраха" Максим Шепелев. — Уверены, что и текущий год не станет исключением, о чем уже говорят положительные финансовые итоги 1 полугодия. Отлично сработали все каналы продаж и линии бизнеса при сохранении своей рентабельности — наши сборы выросли на 12%, при этом общехозяйственные и административные расходы остаются на уровне прошлого года, несмотря на инфляционное давление".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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