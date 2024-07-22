В Самаре изменится расписание автобусов № 5д

Во вторник, 23 июля, в Самаре изменится расписание автобусного маршрута № 5д, рассказали в городском департаменте транспорта.
"Служба эксплуатации главного перевозчика сообщает, что для улучшения транспортного обслуживания жителей поселка Сухая Самарка и микрорайона "Волгарь" вводится новое ежедневное расписание движения автобусов по маршруту № 5д "Губернский рынок — пос. Сухая Самарка". Часть рейсов пройдет с заездом в микрорайон Волгарь, другая часть прямо по ул. Народной — без заезда в микрорайон Волгарь", — отмечается в сообщении.
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!