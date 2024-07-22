В Самаре изменится расписание автобусов № 5д

Во вторник, 23 июля, в Самаре изменится расписание автобусного маршрута № 5д, рассказали в городском департаменте транспорта.

"Служба эксплуатации главного перевозчика сообщает, что для улучшения транспортного обслуживания жителей поселка Сухая Самарка и микрорайона "Волгарь" вводится новое ежедневное расписание движения автобусов по маршруту № 5д "Губернский рынок — пос. Сухая Самарка". Часть рейсов пройдет с заездом в микрорайон Волгарь, другая часть прямо по ул. Народной — без заезда в микрорайон Волгарь", — отмечается в сообщении.