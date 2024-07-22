Исследование: москвичи и петербуржцы тратят более 800 рублей в день на карманные расходы

"Ингосстрах" совместно с Аналитическим центром НАФИ провели исследование и сравнили реальные повседневные траты на транспорт, перекусы, кофе с собой и ресторанную еду жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Так, исследование показало, что среди россиян есть три группы по уровню ежедневных карманных трат.

Первая группа — это те, кто тратит до 500 рублей в день на еду, проезд и какие-либо другие необязательные попутные расходы. Среди всех россиян это самая многочисленная группа, к ней относится треть населения (34%). Среди москвичей также больше тех, кто тратит в день до 500 рублей — 32%. А вот жители Санкт-Петербурга преимущественно тратят больше. До 500 рублей в день в "северной столице" тратит только каждый четвертый — 27%.

Вторая группа — тратящие от 500 до 1000 рублей в день. Это 27% россиян в целом, 31% жителей Москвы и 30% жителей Санкт-Петербурга.

Более 1000 рублей в день на карманные расходы тратят 28% россиян, при этом максимальная доля имеющих такой уровень расходов получена среди жителей Санкт-Петербурга — 30%. В Москве и других городах без учета столицы и Санкт-Петербурга доля тратящих свыше 1000 рублей в день составляет по 27%.

В среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день, житель Москвы — 813 рублей, житель Санкт-Петербурга — 826 рублей, а жители других регионов без учета Москвы и Санкт-Петербурга — 786 рублей.

Большинство россиян тратят карманные деньги на покупку напитков или продуктов для перекуса в продовольственных магазинах (64%). Второй по степени распространенности являются траты на общественный транспорт (43%).

Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день.

Примерно столько же, 34% россиян, периодически пользуются услугами такси и относят расходы на такси к своим повседневным тратам, однако о каждодневных поездках на такси заявляют не более 3% жителей России.

Четверть населения (26%) регулярно тратят карманные деньги на завтрак, обед или ужин в кафе, ресторане или столовой, в том числе 4% едят в местах общественного питания каждый день.

Среди жителей Москвы заметно выше доля тех, кто ездит на такси (40% против 32% среди жителей страны без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Также москвичи гораздо чаще питаются в кафе или ресторанах. Так, доля тех, кто тратит карманные деньги на общепит, среди москвичей в 2 раза выше, чем среди представителей других "не столичных" населенных пунктов (47% и 22% соответственно).

Жители Санкт-Петербурга, в свою очередь, чаще других тратят карманные деньги на общественный транспорт (71% против 43% в среднем по России), а также кофе с собой или еду на ходу из кафе (57% против 35% в среднем по России и 31% среди населения России без учета жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Исследование показало, что большинство россиян (62%) в случае необходимости готовы были бы сократить те или иные карманные расходы, однако это в меньшей мере касается жителей Москвы (57%). Чуть больше трети (38%) экономию на карманных расходах в настоящий момент не рассматривают. Доля таких людей в столице — 43%.

В ситуации возникновения крайней необходимости экономить на карманных расходах и еде, 52% покупателей кофе с собой или еды на ходу из кафе или кофейни предпочтут отказаться именно от этих расходов.

Второй кандидат на сокращение — это завтраки, обеды или ужины в кафе, столовой или ресторане. Отказаться от таких расходов были бы готовы 49% завсегдатаев общепита.

На простых перекусах или напитках, купленных в продовольственном магазине, россияне готовы отказываться в последнюю очередь. О готовности срезать такие траты заявили 42% покупателей.

Жители Санкт-Петербурга чаще других готовы отказываться от кофе и еды на ходу (64%) и в меньшей степени — от магазинных перекусов (32%).

Жители Москвы отличаются главным образом неготовностью сокращать расходы на питание в местах общепита.

В целом готовность экономить чаще выражают россияне с высшим образованием (69%), средним уровнем дохода (69%) и те, у кого нет детей (63%). А вот не готова экономить на карманных расходах чаще других социально-демографических групп молодежь (46%).

"Результаты нашего совместного с НАФИ исследования показывают, что большинство жителей нашей страны готовы сократить свои ежедневные траты на такси, кофе или еду с собой, если это потребуется. Мы в "Ингосстрахе" предлагаем клиентам Инго Экосистемы из любого города приобрести сертификаты за ингорубли в различные магазины. Не важно, что вы выберите — сертификат в магазины одежды, салоны красоты, маркетплейсы или популярные продуктовые магазины — вы можете самостоятельно выбрать сумму сертификата и воспользоваться им в любое удобное время. Таким образом получится порадовать себя без трат своих накоплений, достаточно просто стать участником Инго Экосистемы, приобретать полисы от "Ингосстраха" и пользоваться картой "Ингосстрах Банка", — отметила Екатерина Снигирь, начальник управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха".