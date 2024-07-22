Исследование: москвичи и петербуржцы тратят более 800 рублей в день на карманные расходы

"Ингосстрах" совместно с Аналитическим центром НАФИ провели исследование и сравнили реальные повседневные траты на транспорт, перекусы, кофе с собой и ресторанную еду жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Так, исследование показало, что среди россиян есть три группы по уровню ежедневных карманных трат.
Первая группа — это те, кто тратит до 500 рублей в день на еду, проезд и какие-либо другие необязательные попутные расходы. Среди всех россиян это самая многочисленная группа, к ней относится треть населения (34%). Среди москвичей также больше тех, кто тратит в день до 500 рублей — 32%. А вот жители Санкт-Петербурга преимущественно тратят больше. До 500 рублей в день в "северной столице" тратит только каждый четвертый — 27%.
Вторая группа — тратящие от 500 до 1000 рублей в день. Это 27% россиян в целом, 31% жителей Москвы и 30% жителей Санкт-Петербурга.
Более 1000 рублей в день на карманные расходы тратят 28% россиян, при этом максимальная доля имеющих такой уровень расходов получена среди жителей Санкт-Петербурга — 30%. В Москве и других городах без учета столицы и Санкт-Петербурга доля тратящих свыше 1000 рублей в день составляет по 27%.
В среднем житель России тратит 801 рубль на карманные расходы в день, житель Москвы — 813 рублей, житель Санкт-Петербурга — 826 рублей, а жители других регионов без учета Москвы и Санкт-Петербурга — 786 рублей.
Большинство россиян тратят карманные деньги на покупку напитков или продуктов для перекуса в продовольственных магазинах (64%). Второй по степени распространенности являются траты на общественный транспорт (43%).
Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни (35%). При этом 7% опрошенных делают такие покупки каждый день.
Примерно столько же, 34% россиян, периодически пользуются услугами такси и относят расходы на такси к своим повседневным тратам, однако о каждодневных поездках на такси заявляют не более 3% жителей России.
Четверть населения (26%) регулярно тратят карманные деньги на завтрак, обед или ужин в кафе, ресторане или столовой, в том числе 4% едят в местах общественного питания каждый день.
Среди жителей Москвы заметно выше доля тех, кто ездит на такси (40% против 32% среди жителей страны без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Также москвичи гораздо чаще питаются в кафе или ресторанах. Так, доля тех, кто тратит карманные деньги на общепит, среди москвичей в 2 раза выше, чем среди представителей других "не столичных" населенных пунктов (47% и 22% соответственно).
Жители Санкт-Петербурга, в свою очередь, чаще других тратят карманные деньги на общественный транспорт (71% против 43% в среднем по России), а также кофе с собой или еду на ходу из кафе (57% против 35% в среднем по России и 31% среди населения России без учета жителей Москвы и Санкт-Петербурга).
Исследование показало, что большинство россиян (62%) в случае необходимости готовы были бы сократить те или иные карманные расходы, однако это в меньшей мере касается жителей Москвы (57%). Чуть больше трети (38%) экономию на карманных расходах в настоящий момент не рассматривают. Доля таких людей в столице — 43%.
В ситуации возникновения крайней необходимости экономить на карманных расходах и еде, 52% покупателей кофе с собой или еды на ходу из кафе или кофейни предпочтут отказаться именно от этих расходов.
Второй кандидат на сокращение — это завтраки, обеды или ужины в кафе, столовой или ресторане. Отказаться от таких расходов были бы готовы 49% завсегдатаев общепита.
На простых перекусах или напитках, купленных в продовольственном магазине, россияне готовы отказываться в последнюю очередь. О готовности срезать такие траты заявили 42% покупателей.
Жители Санкт-Петербурга чаще других готовы отказываться от кофе и еды на ходу (64%) и в меньшей степени — от магазинных перекусов (32%).
Жители Москвы отличаются главным образом неготовностью сокращать расходы на питание в местах общепита.
В целом готовность экономить чаще выражают россияне с высшим образованием (69%), средним уровнем дохода (69%) и те, у кого нет детей (63%). А вот не готова экономить на карманных расходах чаще других социально-демографических групп молодежь (46%).
"Результаты нашего совместного с НАФИ исследования показывают, что большинство жителей нашей страны готовы сократить свои ежедневные траты на такси, кофе или еду с собой, если это потребуется. Мы в "Ингосстрахе" предлагаем клиентам Инго Экосистемы из любого города приобрести сертификаты за ингорубли в различные магазины. Не важно, что вы выберите — сертификат в магазины одежды, салоны красоты, маркетплейсы или популярные продуктовые магазины — вы можете самостоятельно выбрать сумму сертификата и воспользоваться им в любое удобное время. Таким образом получится порадовать себя без трат своих накоплений, достаточно просто стать участником Инго Экосистемы, приобретать полисы от "Ингосстраха" и пользоваться картой "Ингосстрах Банка", — отметила Екатерина Снигирь, начальник управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.