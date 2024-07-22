64 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

За три дня, с 19 июля по 21 июля, в Самарской области сотрудники ГИБДД задержали 64 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правила тонировки нарушили 217 автомобилистов, 35 — неправильно перевозили детей. Кроме того, 44 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 39 раз.
Последние комментарии
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁