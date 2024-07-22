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Происшествия

64 пьяных водителя поймали в Самарской области за три дня

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 19 июля по 21 июля, в Самарской области сотрудники ГИБДД задержали 64 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правила тонировки нарушили 217 автомобилистов, 35 — неправильно перевозили детей. Кроме того, 44 водителя не пропустили пешеходов на переходах. А самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 39 раз.

Гид потребителя

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