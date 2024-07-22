В Самаре обновят ул. Александра Матросова

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре обновляют ул. Александра Матросова по всей ширине проезжей части, в границах пр. Карла Маркса и ул. Красных Коммунаров, сообщает пресс-служба мэрии города. К фрезерованию старого слоя покрытия специалисты приступили в конце минувшей недели. Площадь работ составляет более 29 тыс. кв. метров. В настоящее время с фрезерованием подрядчик справился почти на 80%.

После на участке отремонтируют люки колодцев, поднимут их на проектную высоту. Также заменят разрушенный бортовой камень — 4 260 пгн. м. Далее предстоит устройство нового дорожного полотна. Специалисты отмечают, что имеются локации, где потребуется укрепление основания: в общей сложности такие работы запланированы на 3,9 тыс. кв. метров. Для верхнего слоя основания предусмотрена смесь А32НН. А для финишного покрытия будут использовать высокотехнологичную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Она же обеспечит высокие эксплуатационные характеристики и остальной территории проезжей части.

Все этапы ремонта стандартны. Полного перекрытия автодороги не требуется. Единственную сложность представляет припаркованный транспорт горожан, которые неохотно перемещают свои машины с крайней правой полосы, чем затрудняют работу спецтехники подрядчика. В этом случае кромку приходится дорабатывать отдельно, когда владельцы автомобилей освобождают ее.

Профильный департамент и подрядная организация просят с пониманием относиться к производству работ, на которые специалисты выходят и в будни, и в выходные, в том числе в дневные часы. Это позволит более оперативно справиться с задачами на дорожном объекте.