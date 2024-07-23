16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК проанализировал инциденты с россиянами по разным возрастным группам: в зоне риска мужчины 40-49 лет, самостоятельно ремонтирующие авто Пожар — самый распространенный случай: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ Исследование: москвичи и петербуржцы тратят более 800 рублей в день на карманные расходы "Эксперт РА" подтвердил высокий кредитный рейтинг "Росгосстраха" ВСК: самая напряженная дорожная обстановка сложилась В Москве, на Кубани и в Сибири

Страхование Финансы

Пожар — самый распространенный случай: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 163
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За период с 28 июня по 11 июля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 90 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала 421 убыток.

Самая крупная выплата за этот период составила 10 миллионов рублей. Страховой случай произошел в Московской области: сгорел застрахованный дом. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту возмещение.

Еще один крупный страховой случай произошел также в Московской области — в застрахованном доме произошел пожар. Причиной послужило неисправность печного отопления. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 7,7 миллионов рублей.

Также крупный случай произошел в Ленинградской области — у клиента сгорел застрахованный дом из-за короткого замыкания. По данному убытку "Ингосстрах" выплатил клиенту более 6,3 миллионов рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4