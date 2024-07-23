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ВСК проанализировал инциденты с россиянами по разным возрастным группам: в зоне риска мужчины 40-49 лет, самостоятельно ремонтирующие авто Пожар — самый распространенный случай: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ Исследование: москвичи и петербуржцы тратят более 800 рублей в день на карманные расходы "Эксперт РА" подтвердил высокий кредитный рейтинг "Росгосстраха" ВСК: самая напряженная дорожная обстановка сложилась В Москве, на Кубани и в Сибири

Страхование Финансы

ВСК проанализировал инциденты с россиянами по разным возрастным группам: в зоне риска мужчины 40-49 лет, самостоятельно ремонтирующие авто

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках страхования от несчастных случаев и болезней наибольшее число обращений россиян с начала года фиксировалось в связи с различными ЧП — около 71% страховых событий. За компенсациями на фоне появления различных заболеваний обращались 29% россиян, причем только 0,2% таких страховых событий связаны с профессиональными недугами.

По данным Страхового Дома ВСК, с возрастом мужчины становятся более осторожными — если среди детей на них приходится 71% обращений в связи с несчастными случаями, то в категории взрослых этот показатель снижается до 64%.

Самый травмоопасный для россиян возраст — 40-49 лет (26% обращений). Реже всего жертвами несчастных случаев становятся молодые люди от 18 до 30 лет (12%) и россияне старше 60 лет (16%).

Наиболее опасными регионами России с начала года стали:

  1. Москва и Московская область (9,8%)
  2. Башкортостан (8,4%)
  3. Удмуртская (5,5%)
  4. Кировская область (4,5%)
  5. Пермский край (3,6%)
  6. Приморский край (3,5%)
  7. Санкт-Петербург (3,4%)
  8. Оренбургская область (3%)
  9. Краснодарский край (2,8%)
  10. Челябинская область (2,6%)

Реже всего болеют и становятся жертвами несчастных случаев жители (в разрезе крупных городов) Волгоградской (0,7%) и Воронежской областей (1%), Красноярского края (1%).

Основная часть травм — стандартные бытовые повреждения. Однако случаются и курьезные ЧП. Например, 37-летний житель Тверской области получил более 82 тыс. рублей компенсации в связи с травмой, полученной во время неудачного выгула собаки. Жительница Томска во время работы поранила палец канцелярским ножом — сумма компенсации составила 15 тыс. рублей. Другой житель города присел завязать шнурок и почувствовал резкую боль в пояснице, выплата также составила 15 тыс. рублей. Одним из самых опасных занятий для мужчин традиционно является ремонт авто. Так, 40-летний курганец получил травму ноги, т. к. случайно уронил на нее автомобильный аккумулятор, компенсация составила 5 тыс. рублей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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