ВСК проанализировал инциденты с россиянами по разным возрастным группам: в зоне риска мужчины 40-49 лет, самостоятельно ремонтирующие авто

В рамках страхования от несчастных случаев и болезней наибольшее число обращений россиян с начала года фиксировалось в связи с различными ЧП — около 71% страховых событий. За компенсациями на фоне появления различных заболеваний обращались 29% россиян, причем только 0,2% таких страховых событий связаны с профессиональными недугами.

По данным Страхового Дома ВСК, с возрастом мужчины становятся более осторожными — если среди детей на них приходится 71% обращений в связи с несчастными случаями, то в категории взрослых этот показатель снижается до 64%.

Самый травмоопасный для россиян возраст — 40-49 лет (26% обращений). Реже всего жертвами несчастных случаев становятся молодые люди от 18 до 30 лет (12%) и россияне старше 60 лет (16%).

Наиболее опасными регионами России с начала года стали:

Москва и Московская область (9,8%) Башкортостан (8,4%) Удмуртская (5,5%) Кировская область (4,5%) Пермский край (3,6%) Приморский край (3,5%) Санкт-Петербург (3,4%) Оренбургская область (3%) Краснодарский край (2,8%) Челябинская область (2,6%)

Реже всего болеют и становятся жертвами несчастных случаев жители (в разрезе крупных городов) Волгоградской (0,7%) и Воронежской областей (1%), Красноярского края (1%).

Основная часть травм — стандартные бытовые повреждения. Однако случаются и курьезные ЧП. Например, 37-летний житель Тверской области получил более 82 тыс. рублей компенсации в связи с травмой, полученной во время неудачного выгула собаки. Жительница Томска во время работы поранила палец канцелярским ножом — сумма компенсации составила 15 тыс. рублей. Другой житель города присел завязать шнурок и почувствовал резкую боль в пояснице, выплата также составила 15 тыс. рублей. Одним из самых опасных занятий для мужчин традиционно является ремонт авто. Так, 40-летний курганец получил травму ноги, т. к. случайно уронил на нее автомобильный аккумулятор, компенсация составила 5 тыс. рублей.