Две трети самарцев предпочитает покупать в кредит иномарки

ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии и выяснил: в Самарской области 34% заемщиков предпочитают покупать отечественные автомобили, 66% покупателей выбирают иномарки.

По Приволжскому федеральному округу доля выбравших иномарки заемщиков еще выше — в среднем 73%. В целом по стране максимально ориентированными на отечественный автопром оказались жители Ставропольского края и Кировской области — в этих регионах доля кредитов на российские машины составила 54% и 51% соответственно. А самыми ярыми поклонниками иномарок стали жители Дальнего Востока и Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии — почти 98%, в Приморье — 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит в ВТБ.

По статистике, в самарском регионе 63% заемщиков — это мужчины, 37% — женщины. Предпочтения жителей губернии варьировались в зависимости от возраста. Так, например, заемщики старше 60 лет чаще покупали отечественный авто, нежели иномарки. Во всех остальных возрастных категориях жители чаще брали кредит на зарубежные машины.

Что касается выбора нового или подержанного автомобиля, в первом полугодии 2024 года самарцы отдавали явное предпочтение первичному рынку. Кредит на новые автомобили взяли 73% заемщиков. По этому показателю Самарская область существенно опережает среднероссийский показатель — в России на первичном рынке машину купили лишь 57% заемщиков банка. В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada).

От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% клиентов ВТБ провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае — примерно по 75%, в Томской области и Республике Бурятия — около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье — примерно 90%.

По данным ВТБ, в январе–июне почти половина российских заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. При этом дальневосточники традиционно "голосуют рублем" за автомобили японского и корейского производства, предпочитая их новомодным и логистически доступным "китайцам". Опрос, проведенный ранее ВТБ и "Открытие Авто", показал, больше трети (35%) жителей ДФО считают, что китайским авто далеко до "японцев" и "корейцев".

"Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры — японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал", — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.