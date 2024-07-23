16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ — участник онлайн-выставки МАКС-2024 В Сбербанке отметили рост популярности сделок с финансовыми инструментами, позволяющими управлять рыночным риском Сбер обновил экран входа и фоны приложения, которым регулярно пользуются более 82 млн россиян МСБ расширяет штат на фоне высоких показателей деловой активности Две трети самарцев предпочитает покупать в кредит иномарки

Банки Финансы

Две трети самарцев предпочитает покупать в кредит иномарки

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 178
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии и выяснил: в Самарской области 34% заемщиков предпочитают покупать отечественные автомобили, 66% покупателей выбирают иномарки.

По Приволжскому федеральному округу доля выбравших иномарки заемщиков еще выше — в среднем 73%. В целом по стране максимально ориентированными на отечественный автопром оказались жители Ставропольского края и Кировской области — в этих регионах доля кредитов на российские машины составила 54% и 51% соответственно. А самыми ярыми поклонниками иномарок стали жители Дальнего Востока и Сибири. Например, в Амурской области зарубежные бренды приобрели 94% клиентов ВТБ, в Якутии — почти 98%, в Приморье — 99%, а в Хабаровском крае иномарку выбрали все заемщики, получившие автокредит в ВТБ.

По статистике, в самарском регионе 63% заемщиков — это мужчины, 37% — женщины. Предпочтения жителей губернии варьировались в зависимости от возраста. Так, например, заемщики старше 60 лет чаще покупали отечественный авто, нежели иномарки. Во всех остальных возрастных категориях жители чаще брали кредит на зарубежные машины.

Что касается выбора нового или подержанного автомобиля, в первом полугодии 2024 года самарцы отдавали явное предпочтение первичному рынку. Кредит на новые автомобили взяли 73% заемщиков. По этому показателю Самарская область существенно опережает среднероссийский показатель — в России на первичном рынке машину купили лишь 57% заемщиков банка.  В зависимости от бюджета, в основном это китайские (Chery, Сhangan) или российские бренды (Lada).

От общей тенденции отличается выбор россиян за Уралом: жители Сибири и Дальнего Востока предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Например, в Алтайском крае более 60% клиентов ВТБ провели сделки на вторичном рынке, в Амурской области и Красноярском крае — примерно по 75%, в Томской области и Республике Бурятия — около 80%, а в Хабаровском крае и Приморье — примерно 90%.

По данным ВТБ, в январе–июне почти половина российских заемщиков купили машины китайского производства. Деньги на российские бренды получил только каждый пятый клиент. При этом дальневосточники традиционно "голосуют рублем" за автомобили японского и корейского производства, предпочитая их новомодным и логистически доступным "китайцам". Опрос, проведенный ранее ВТБ и "Открытие Авто", показал, больше трети (35%) жителей ДФО считают, что китайским авто далеко до "японцев" и "корейцев".

"Вопрос выбора машины зависит от личных предпочтений, основной цели покупки и, конечно, бюджета. Не менее важную роль в автоприоритетах играет и регион проживания клиента. Даже сегодня, когда рынок абсолютно поменялся, определенные закономерности по-прежнему присутствуют. Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры — японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал", — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

Жители Самарской области за первое полугодие 2024 года оформили в ВТБ более 5,3 тыс. автокредитов на общую сумму 6,6 млрд рублей. Это более чем в 5 раз превышает объем продаж кредитов на покупку автомобиля за сопоставимый период 2023 года.

В целом по стране ВТБ за полгода оформил по всем программам кредитования более 219 тысяч сделок почти на 305 млрд рублей. Количество сделок уже почти на четверть превышает результат за весь прошлый год, а объем — на треть. Портфель автокредитов ВТБ на 1 июля составил 530 млрд рублей, увеличившись почти вдвое с начала года. Банк сохраняет лидерство на рынке: по итогам июня его доля по объему выдач достигла 29%, рост с начала года — более чем на 9 пп. Доля ВТБ по портфелю автокредитов увеличилась с 12,5% на начало года до 19,8%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4