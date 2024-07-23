МСБ расширяет штат на фоне высоких показателей деловой активности

Согласно Индексу RSBI, который в июне составил 57,6 пункта, компании, занятые в секторе МСБ, активно принимают на работу новых сотрудников и планируют усилить найм персонала в ближайшем будущем на фоне благоприятных условий для развития бизнеса.

Компонента Кадры достигла самых высоких значений за всю историю исследования, в том числе за счет позитивных ожиданий по найму персонала в ближайшие три месяца. Позитивную динамику продемонстрировала также Компонента Продажи, которая на протяжении пяти месяцев удерживает позиции в зоне роста. На показателях самого Индекса RSBI отразилось небольшое июньское снижение Компонент Кредиты и Инвестиции, однако они по-прежнему близки к рекордным, что говорит о сохранении высокого уровня деловой активности малого и среднего бизнеса.

"Малый и средний бизнес открыл летний сезон сохранением высоких показателей предпринимательской активности. С начала года бизнес отмечает улучшение ситуации с продажами, что является следствием роста экономики. Это мотивирует компании искать пути расширения бизнеса, в том числе за счет новых сотрудников. Однако в условиях дефицита кадров и дорожающего труда МСБ пока не удается в полной мере реализовать планы по найму, что отчасти связано с повышением конкуренции за кандидатов с крупным бизнесом", — сказал Кирилл Тихонов, старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Основные тренды

Компонента Продажи с февраля удерживается в зоне роста за счет улучшения ситуации с фактическим сбытом, что стало следствием устойчивости внутреннего спроса.

По июньским оценкам фактические продажи выросли у 24% компаний — это максимум с октября 2021 года и на 3 п. п. выше майского значения. О фактическом снижении сбыта сообщили только 31% МСП, что находится вблизи минимальных значений.

Предприниматели по-прежнему очень оптимистичны: более трети опрошенных, а таких 34%, рассчитывают на дальнейший рост выручки, что остается исторически высоким показателем.

Компонента Кадры достигла максимального значения за все время исследования. Рост обеспечен высокими ожиданиями предпринимателей по найму новых сотрудников, что обусловлено спросом на кадры в целом, отражающим активное состояние бизнеса МСП.

Так, в июне оптимизм предпринимателей ощутимо вырос: нанимать новых сотрудников планируют 37% опрошенных, что на 4 п. п. больше, чем в прошлом месяце — и это максимум за все время наблюдений.

Ситуация с фактическим наймом при этом смешанная. С одной стороны, рекордная доля, 19% МСП, расширила штат в июне. С другой — 18% опрошенных компаний МСБ заявили о его сокращении, в том числе по причине более широких возможностей, которые предлагают своим сотрудникам крупные компании.

Компонента Инвестиции, несмотря на небольшое снижение в июне, находится в зоне роста, указывая на стабильное развитие инвестиционной деятельности в целом.

С начала лета инвестиционные планы предпринимателей стали сдержаннее, что связано с их ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Так, до 33%, на 3 п. п. по сравнению с прошлым месяцем, сократилась доля компаний, рассчитывающих на расширение бизнеса в ближайшее время, что стало минимумом с февраля.

Фактические инвестиции при этом практически не изменились — расширяли бизнес 26% респондентов.

Компонента Кредиты также отошла от пикового уровня из-за снижения в части удовлетворенного спроса МСП и повышения неуверенности бизнеса в одобрении займа на фоне высокой ключевой ставки.

В июне новые займы получили только 15% предпринимателей, что на 2 п. п. ниже майского значения, 14% респондентов заявили о наличии действующего кредита. В целом в первый месяц лета удовлетворенный спрос МСП сократился до 29%, однако он остается исторически высоким показателем.

В июне 3% предпринимателей были не уверены в том, что им одобрят кредит. Доля отказов в июне осталась в районе 7%, в результате процент неудовлетворенного спроса составил 10%, что немного выше среднего за последний год, который составляет 9%.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

В июне показатели деловой активности всех сегментов бизнеса, несмотря на разнонаправленную динамику, остались в зоне уверенного роста. В том числе индекс малого бизнеса показал ускорение темпов роста благодаря существенному улучшению ситуации с наймом и фактическим сбытом.

RSBI среднего бизнеса немного снизился после выхода на рекордный уровень в мае, что обусловлено более сдержанной активностью компаний в кредитовании и инвестициях. Однако наиболее высокий уровень деловой активности отражает по-прежнему лучший доступ к финансированию у средних компаний и бóльшие возможности по расширению и сбыту. Заметно сократились темпы роста деловой активности и в микробизнесе, где она сдерживается бóльшим пессимизмом в части продаж и получения кредитов, и, как следствие, — инвестиций.

Индекс RSBI по видам деятельности

В июне продолжился бурный рост предпринимательской активности по всем сферам бизнеса. В производстве темпы роста деловой активности усилились — индекс обновил исторический максимум за счет роста в фактических продажах и более оптимистичных планов по найму. Эта сфера остается явным бенефициаром импортозамещения и освоения освободившихся рыночных ниш.

Сферы торговли и услуг немного сбавили темпы роста. В этих компаниях наблюдается некоторое ослабление роста по всем ключевым показателям деловой активности за исключением компоненты Кадры.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В июньском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1830 компаний сектора МСБ.