В Красноглинском районе Самары запретят продавать алкоголь из-за форума "iВолга"

В связи с проведением Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" в некоторых частях Красноглинского района Самары временно запретят розничную продажу алкоголя.
Запрет будет действовать с 24 июля по 1 августа, с 8:00 до 23:00, в границах:
— пос. Прибрежный: ул. Звездная (дома Nº 1 — 17), ул. Парусная (дома Nº 1 — 32), ул. Труда (дома Nº 1 — 22), ул. Юности (дома Nº 1 — 9), ул. Никонова (дома Nº 1 — 5), ул. Овчарова (дома Nº 1 — 7), ул. Знаменосная (дома Nº 3 — 5), ул. Прибрежная (дома Nº 2 — 20);
— пос. Винтай: ул. Гагарина (дома Nº 1 — 18), ул. Лесная (дома Nº 2 — 10), ул. Западная (дома Nº 1 — 13), ул. Школьная (дома Nº 1 — 41), ул. Озерная (дома Nº1 — 34), ул. Советская (дома Nº 1 — 19), ул. Восточная (дома Nº 1 — 15);
— с. Пискалинский Взвоз: ул. Озерная (дома Nº 1 — 38), ул. Школьная (дома Nº 1 — 40);
— с. Задельное: ул. Школьная (дома Nº 1 — 57), ул. Северная (дома Nº 1 — 75), ул. Набережная (дома Nº 1 — 34), ул. Восточная (дома Nº 1 — 24).
Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!