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Общество

В Красноглинском районе Самары запретят продавать алкоголь из-за форума "iВолга"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением Всероссийского молодежного форума Движения Первых "iВолга" в некоторых частях Красноглинского района Самары временно запретят розничную продажу алкоголя.

Запрет будет действовать с 24 июля по 1 августа, с 8:00 до 23:00, в границах:

— пос. Прибрежный: ул. Звездная (дома Nº 1 — 17), ул. Парусная (дома Nº 1 — 32), ул. Труда (дома Nº 1 — 22), ул. Юности (дома Nº 1 — 9), ул. Никонова (дома Nº 1 — 5), ул. Овчарова (дома Nº 1 — 7), ул. Знаменосная (дома Nº 3 — 5), ул. Прибрежная (дома Nº 2 — 20);

— пос. Винтай: ул. Гагарина (дома Nº 1 — 18), ул. Лесная (дома Nº 2 — 10), ул. Западная (дома Nº 1 — 13), ул. Школьная (дома Nº 1 — 41), ул. Озерная (дома Nº1 — 34), ул. Советская (дома Nº 1 — 19), ул. Восточная (дома Nº 1 — 15);

— с. Пискалинский Взвоз: ул. Озерная (дома Nº 1 — 38), ул. Школьная (дома Nº 1 — 40);

— с. Задельное: ул. Школьная (дома Nº 1 — 57), ул. Северная (дома Nº 1 — 75), ул. Набережная (дома Nº 1 — 34), ул. Восточная (дома Nº 1 — 24).

Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

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