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В Сбербанке отметили рост популярности сделок с финансовыми инструментами, позволяющими управлять рыночным риском

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпоративные клиенты Сбера в 5 раз чаще заключают сделки хеджирования накануне заседаний Банка России по ключевой ставке.

Это, в частности, связано с сохраняющейся волатильностью на рынке процентных ставок. Так, накануне заседаний Банка России по ключевой ставке корпоративные клиенты Сбера гораздо чаще обычного заключают сделки хеджирования с помощью производных финансовых инструментов и тем самым защищают бизнес от процентных рисков. Так, перед последним заседанием регулятора, которое состоялось 7 июня, юрлица заключили в 5 раз больше таких сделок, чем в среднем за день в июне. Похожая динамика наблюдалась накануне заседаний Банка России в марте и апреле: тогда число сделок по хеджированию процентного риска в 2 и 3,5 раза превышало среднедневной показатель соответствующего месяца.

Рост ключевой ставки ЦБ увеличивает стоимость заёмных средств для бизнеса и может привести к финансовым потерям. Хеджирование процентного риска по кредитам с плавающей ставкой позволяет корпоративным клиентам Сбера снижать затраты в период повышенной волатильности. Доля кредитов с плавающей ставкой, выданных юрлицам, в портфеле банка превышает 50%. И для управления процентным риском компании чаще всего используют опцион КЭП (64% всех сделок), который ограничивает максимальное значение плавающей ставки по кредиту на комфортном для клиента уровне.

"Сбер постоянно разрабатывает продукты и технологии, которые помогают российским компаниям. Недавно нашим клиентам стали доступны модифицированные инструменты по управлению процентным риском с возможностью индивидуальных настроек под потребности бизнеса: процентный своп с целевым уровнем прибыли и сделки КЭП с лимитом выплат. Думаю, эти разработки будут востребованы компаниями независимо от того, где обслуживается кредит — в Сбере или другом банке", — рассказал директор Департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

Процентный своп с целевым уровнем прибыли в начале срока финансирования позволяет получить пониженную фиксированную ставку по сравнению с обычной ставкой кредитования. Это защищает клиента от роста ключевой ставки ЦБ, пока совокупная сумма выплат в его пользу не достигнет целевого значения.

Сделка КЭП с лимитом выплат — это модификация стандартной сделке КЭП на процентную ставку. Продукт обеспечивает защиту от роста плавающей ставки до момента, пока не будет достигнут лимит выплат, установленный в договоре. Инструмент выступает альтернативой классической сделке фиксации максимума процентной ставки и подходит для тех клиентов, кому нужна защита от ее резких краткосрочных скачков.

Гид потребителя

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