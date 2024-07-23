В Самарской области прокуратура заставляет иностранца продать участок на приграничной территории

Прокуратура Большечерниговского района Самарской области через суд требует обязать иностранного гражданина продать принадлежащий ему участок в пос. Восточный.
Дело в том, что иностранцы, лица без гражданства и юридические лица не могут владеть участками на приграничной территории. А в Самарской области к таким территориям отнесен Большечерниговский район.
При этом гражданин Узбекистана имеет в собственности участок площадью 200 кв. м в пос. Восточный.
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!