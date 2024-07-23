В Самарской области прокуратура заставляет иностранца продать участок на приграничной территории

Прокуратура Большечерниговского района Самарской области через суд требует обязать иностранного гражданина продать принадлежащий ему участок в пос. Восточный.

Дело в том, что иностранцы, лица без гражданства и юридические лица не могут владеть участками на приграничной территории. А в Самарской области к таким территориям отнесен Большечерниговский район.

При этом гражданин Узбекистана имеет в собственности участок площадью 200 кв. м в пос. Восточный.