Самарские таможенники изъяли более 153 кг наркотиков за полгода

В первом полугодии 2024 г. самарские таможенники изъяли более 153 кг наркотиков и 46 кг сильнодействующих веществ.
Таможенники вместе с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области изъяли 150 кг прекурсора, используемого для синтезирования метадона и 46 кг сильнодействующего вещества Тропикамид, которое используют наркозависимые.
Возбуждено шесть уголовных дел по фактам котрабанды.
Кроме того, таможенники зафиксировали три факта незаконного перемещения наркотиков и сильнодействующих веществ в посылках из Перу, Индонезии и Китая. Изъято почти 3 кг митрагинина и 202,7 г ибогаина.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁