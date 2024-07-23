Самарские таможенники изъяли более 153 кг наркотиков за полгода

В первом полугодии 2024 г. самарские таможенники изъяли более 153 кг наркотиков и 46 кг сильнодействующих веществ.

Таможенники вместе с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области изъяли 150 кг прекурсора, используемого для синтезирования метадона и 46 кг сильнодействующего вещества Тропикамид, которое используют наркозависимые.

Возбуждено шесть уголовных дел по фактам котрабанды.

Кроме того, таможенники зафиксировали три факта незаконного перемещения наркотиков и сильнодействующих веществ в посылках из Перу, Индонезии и Китая. Изъято почти 3 кг митрагинина и 202,7 г ибогаина.