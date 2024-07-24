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Выборы Власть и политика

Вадим Чумак рассказал, как будет устроено общественное наблюдение за выборами

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Вадим Чумак рассказал, как будет вестись круглосуточный мониторинг на избирательных участках.

Скоро откроется горячая линия, на которой избиратели смогут получить квалифицированные ответы по всем вопросам выборного процесса.

А до 5 сентября организуют Центр общественного наблюдения, который все три дня голосования — с открытия избирательных участков и до последнего подписанного и переданного в избирком протокола — будет вести мониторинг.

"Это центр, который обладает самыми современными техническими средствами, и в режиме реального времени здесь будет транслироваться видеокартинка с избирательных участков, выбранных рандомно, со всех уголков региона. Это существенно повышает уровень контроля за честностью и прозрачностью выборов, легитимностью результатов", — отметил Вадим Чумак.

Вадим Чумак считает общественное наблюдение за выборами одним из ключевых факторов обеспечения законности и прозрачности выборного процесса, формирования у избирателей и граждан доверия к его итогам и обеспечения на практике одного из ключевых принципов избирательного процесса — открытости и гласности. В Самарской области общественное наблюдение за голосованием проводится уже несколько лет. В этот раз контролировать будут как ход проведения самой кампании, так и подсчет голосов.

На избирательных участках могут находиться наблюдатели от партий и политических объединений и независимые наблюдатели, состав которых формирует Общественная палата Самарской области. Общественными наблюдателями могут стать граждане старше 18 лет, сами изъявившие желание стать общественными наблюдателями или являющиеся представители НКО, профессиональных советов, муниципальных образований. Общественные независимые наблюдатели — это политически нейтральные и никак не связанные с участниками выборного процесса жители региона.

Так, недавно уже были подписаны соглашения с представителями шести реготделений политических партий и 24 общественных организаций. Сотрудничать планируют еще две политические партии и несколько НКО.

"Мы рассчитываем в рамках этих соглашений на конструктивное взаимодействие, — акцентировал Вадим Чумак. — Имеется в виду, что все участники этих соглашений в равной степени заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто и были признаны всеми сторонами. Всем подписантам важны соблюдение законности всех электоральных процедур, защита избирательных прав и интересов граждан во время проведения выборов, в полном соблюдении законодательства Российской Федерации".

До начала сентября региональному штабу по общественному наблюдению за выборами оценит готовность избирательных участков в Самарской области к приему избирателей, среди которых есть люди с ограниченными возможностями здоровья.

"Выстраивание конструктивного диалога между обществом, властью, политическими силами, институтами гражданского общества вселяет уверенность в то, что совместно мы пройдем эти выборы достойно и без каких-то больших нарушений, — уверен Вадим Чумак. — Нужно обязательно прийти на избирательные участки в любой из трех дней и проголосовать, важен голос каждого избирателя".

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