Защитник Илья Евсеев покинул "Ладью"

Тольяттинскую "молодежку" покинул защитник Илья Евсеев, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

За "Ладью" Евсеев дебютировал в прошлом сезоне, проведя один поединок в регулярном чемпионате МХЛ, хотя основную игровую практику получал в ЮХЛ — в составе "Лады" защитник принял участие в 49 матчах Первенства ПФО и заработал 18 (3+15) очков при показателе полезности "+8".

Контракт с 18-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.