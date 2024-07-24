В Ставропольском районе временно отключат свет с 25 по 29 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.07.2024 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (полностью);

25.07.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Яблоневая, д 3-33);

25.07.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Бинарадка (ул. Школьная, 7-12, детский сад);

26.07.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Бинарадка (ул. Школьная, 7-12, детский сад);

29.07.2024 года с 09-00 до 11-00 (местного времени) на 30 минут и с 15-00 до 18-00 (местного времени) на 30 минут

Ставропольский район:

с. Сосновка, с. Ташелка, п. Менжинский, с. Верхний Сускан (полностью);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.