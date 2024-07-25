Матрас с насосом, ведро краски, дальномер: в КбшЖД рассказали о забытых пассажирами вещах

За первое полугодие 2024 года пассажирам поездов Куйбышевской железной дороги вернули более 2 тысяч забытых вещей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе КбшЖД.
Чаще всего в поездах оставляли одежду, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, а также предметы личной гигиены и документы. В общей сложности — это более 90% от общего количества всех найденных вещей. Среди необычных находок, которые вернули владельцам, были надувной матрас с насосом, ведро белой краски и лазерный дальномер.
Также в КбшЖД рассказали, как найти забытую в поезде вещь. Для этого нужно заполнить электронную заявку, указать в ней фамилию, имя и отчество, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание пропажи и указать предполагаемое место в вагоне, где вещь была оставлена.
После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям, о результатах поиска забытых предметов пассажир будет проинформирован дополнительно.
Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Оставить заявку на поиск вещи, оставленной на территории вокзального комплекса, можно по телефону: 8-800-775-00-00 или по адресу: info@rzd.ru
Последние комментарии
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