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Страхование Финансы

ВСК проанализировал профзаболевания по отраслям экономики РФ

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выяснил, представители каких отраслей более тщательно заботятся о своих сотрудниках. Компании транспортно-логистической и строительной сферы, пищевого производства и нефтегазовой промышленности не только оформляют для своих сотрудников ДМС, но и проводят профосмотры. А самыми распространенными профзаболеваниями являются проблемы с дыхательной системой и кожные недуги.

По данным Страхового Дома ВСК, помимо Москвы и Московской области (47% полисов ДМС в компании) корпоративное медицинское страхование наиболее востребовано в Санкт-Петербурге (8,4%), Волгоградской (3,4%), Новосибирской (3,3%), Омской (3,2%), Свердловской (1,9%), Воронежской (1,7%), Ярославской (1,6), Калужской (1,4%) областях, Пермском (1,4%) и Приморском (1,3%) краях.

В транспортно-логистической отрасли наиболее распространёнными профессиональными заболеваниями являются: болезни органов дыхания (пневмокониозы, пылевой бронхит), вибрационная болезнь, профессиональная тугоухость, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Россияне, работающие на пищевом производстве, чаще всего страдают от бронхита, астмы, нарушений слуха, кожных заболеваний и инфекций, передаваемых животными.

Специалисты строительной отрасли в основном сталкиваются с острыми и хроническими интоксикациями, болезнями кожи (эпидермоз, контактный дерматит, фотодерматит, онихии и паронихии, токсическая меланодермия, масляные фолликулиты), металлической лихорадкой, хроническим токсико-пылевым бронхитом, хроническим профессиональным бронхитом смешанной этиологии.

Самый широкий спектр профессиональных заболеваний фиксируется в нефтегазовой отрасли. К ним относят затуманенное зрение и другие офтальмологические заболевания, неврологические недуги (головные боли, галлюцинации, эйфорию), усталость, невнятную речь, мозговые травмы, ЛОР-заболевания (язвы в носовой полости, кровотечение из носа, ушные инфекции), болезни дыхательной системы (астму, бронхит, пневмонию и другие респираторные заболевания, инфекции легких и горла, рак, повышенный риск туберкулеза), сердечно-сосудистые заболевания (сердечные приступы), пищеварительные проблемы (рвоту, язвы, рак желудка), повреждения печени, почек, спинного мозга, гинекологические недуги (менструальные проблемы, выкидыши, рождение мертвого плода, врожденные дефекты плода), кожные заболевания (сыпь, грибок, и рак кожи).

"ДМС является одним из ключевых блоков экосистемы ВСК. Добровольное медстрахование — это, прежде всего, сервис для корпоративных клиентов. По оценкам ЦБ, число заключенных договоров в данном сегменте растет — почти на 22% с начала 2024 года. Сегодня включение ДМС в соцпакет сотрудников — это эффективный и востребованный инструмент, важная часть неденежной мотивации персонала и финансового планирования предприятий. А синергия продуктов ДМС и предрейсовых, профилактических, периодических осмотров особенно актуальны в отраслях с повышенным риском возникновения профзаболеваний. Мы предлагаем не только обеспечить застрахованных качественным лечением, но и составить паспорт здоровья коллектива, разработать и внедрить меры для сокращения частоты и длительности больничных, текучести кадров, что в итоге позволяет оптимизировать расходы предприятия — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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