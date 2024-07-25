ВСК проанализировал профзаболевания по отраслям экономики РФ

Страховой Дом ВСК выяснил, представители каких отраслей более тщательно заботятся о своих сотрудниках. Компании транспортно-логистической и строительной сферы, пищевого производства и нефтегазовой промышленности не только оформляют для своих сотрудников ДМС, но и проводят профосмотры. А самыми распространенными профзаболеваниями являются проблемы с дыхательной системой и кожные недуги.
По данным Страхового Дома ВСК, помимо Москвы и Московской области (47% полисов ДМС в компании) корпоративное медицинское страхование наиболее востребовано в Санкт-Петербурге (8,4%), Волгоградской (3,4%), Новосибирской (3,3%), Омской (3,2%), Свердловской (1,9%), Воронежской (1,7%), Ярославской (1,6), Калужской (1,4%) областях, Пермском (1,4%) и Приморском (1,3%) краях.
В транспортно-логистической отрасли наиболее распространёнными профессиональными заболеваниями являются: болезни органов дыхания (пневмокониозы, пылевой бронхит), вибрационная болезнь, профессиональная тугоухость, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Россияне, работающие на пищевом производстве, чаще всего страдают от бронхита, астмы, нарушений слуха, кожных заболеваний и инфекций, передаваемых животными.
Специалисты строительной отрасли в основном сталкиваются с острыми и хроническими интоксикациями, болезнями кожи (эпидермоз, контактный дерматит, фотодерматит, онихии и паронихии, токсическая меланодермия, масляные фолликулиты), металлической лихорадкой, хроническим токсико-пылевым бронхитом, хроническим профессиональным бронхитом смешанной этиологии.
Самый широкий спектр профессиональных заболеваний фиксируется в нефтегазовой отрасли. К ним относят затуманенное зрение и другие офтальмологические заболевания, неврологические недуги (головные боли, галлюцинации, эйфорию), усталость, невнятную речь, мозговые травмы, ЛОР-заболевания (язвы в носовой полости, кровотечение из носа, ушные инфекции), болезни дыхательной системы (астму, бронхит, пневмонию и другие респираторные заболевания, инфекции легких и горла, рак, повышенный риск туберкулеза), сердечно-сосудистые заболевания (сердечные приступы), пищеварительные проблемы (рвоту, язвы, рак желудка), повреждения печени, почек, спинного мозга, гинекологические недуги (менструальные проблемы, выкидыши, рождение мертвого плода, врожденные дефекты плода), кожные заболевания (сыпь, грибок, и рак кожи).
"ДМС является одним из ключевых блоков экосистемы ВСК. Добровольное медстрахование — это, прежде всего, сервис для корпоративных клиентов. По оценкам ЦБ, число заключенных договоров в данном сегменте растет — почти на 22% с начала 2024 года. Сегодня включение ДМС в соцпакет сотрудников — это эффективный и востребованный инструмент, важная часть неденежной мотивации персонала и финансового планирования предприятий. А синергия продуктов ДМС и предрейсовых, профилактических, периодических осмотров особенно актуальны в отраслях с повышенным риском возникновения профзаболеваний. Мы предлагаем не только обеспечить застрахованных качественным лечением, но и составить паспорт здоровья коллектива, разработать и внедрить меры для сокращения частоты и длительности больничных, текучести кадров, что в итоге позволяет оптимизировать расходы предприятия — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.