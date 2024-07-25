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Сбер: жители Поволжья предпочитают вести бизнес в сфере розничной торговли

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Поволжья в первом полугодии текущего года чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, деятельности, связанной с сухопутным и трубопроводным транспортом, оптовой торговли и проведения специальных строительных работ. Об этом говорят данные "Деловой среды" (дочерняя компания Сбера).

Наибольший прирост показала издательская деятельность — бизнесов в этой сфере открыли в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, деятельность по устройству и подбору персонала (рост в 2,5 раза). Третью строчку по темпам роста числа новых бизнесов разделили производство кожи и изделий из кожи, производство машин и оборудования, а также производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Соотношение мужчин и женщин, открывших своё дело, осталось неизменным: 58% и 42% соответственно.

"В 2024 году сохраняется тенденция на омоложение бизнеса: 43% предпринимателей, начавших бизнес, моложе 35 лет. При этом самым "молодым" регионом Поволжского банка стала Оренбургская область — здесь более 50% новоиспечённых бизнесменов относятся к этой возрастной категории. Мы знаем, как непросто сделать первый шаг в бизнесе, особенно в юном возрасте, поэтому предлагаем комплексные решения для предпринимателей вне зависимости от сферы их деятельности. Например, гибкую отраслевую подписку СберБизнес Прайм. Ядро подписки — расчётно-кассовое обслуживание, которое включает не только ведение счёта, но и другие продукты и небанковские сервисы, необходимые для развития бизнеса. Она помогает экономить такие важные ресурсы, как время и деньги, ценность которых для предпринимателей крайне высока", — рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Гид потребителя

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