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"Росгосстрах": в этом сезоне туристы чаще обращаются с укусами медуз и реже — с солнечными ожогами "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за июль ВСК проанализировал профзаболевания по отраслям экономики РФ ВСК проанализировал инциденты с россиянами по разным возрастным группам: в зоне риска мужчины 40-49 лет, самостоятельно ремонтирующие авто Пожар — самый распространенный случай: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ

Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за июль

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 8 по 21 июля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 881 миллиона, а по ОСАГО — более 1,9 миллиардов рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 9,5 миллионов рублей — из-за паводка авто ушло под воду; 8,9 миллионов — из-за столкновения с другим авто застрахованная машина загорелась; 8,9 миллионов — из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением и столкнулся с бетонным блоком.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,2 миллиардов рублей, Санкт-Петербурге — более 58 миллионов, Челябинской области — более 46 миллионов, Приморском крае — более 46 миллионов, а также в Воронежской области — более 31 миллиона рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 445 миллионов, Санкт-Петербурге — более 113 миллионов, Республике Татарстан — более 33 миллионов, Свердловской области — более 22 миллионов, а также в Челябинской области — более 21 миллиона рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, — от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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