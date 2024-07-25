"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за июль

За период с 8 по 21 июля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 881 миллиона, а по ОСАГО — более 1,9 миллиардов рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 9,5 миллионов рублей — из-за паводка авто ушло под воду; 8,9 миллионов — из-за столкновения с другим авто застрахованная машина загорелась; 8,9 миллионов — из-за неблагоприятных погодных условий водитель не справился с управлением и столкнулся с бетонным блоком.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,2 миллиардов рублей, Санкт-Петербурге — более 58 миллионов, Челябинской области — более 46 миллионов, Приморском крае — более 46 миллионов, а также в Воронежской области — более 31 миллиона рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 445 миллионов, Санкт-Петербурге — более 113 миллионов, Республике Татарстан — более 33 миллионов, Свердловской области — более 22 миллионов, а также в Челябинской области — более 21 миллиона рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, — от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.