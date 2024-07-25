16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Президент Владимир Путин включил Вячеслава Федорищева в состав президиума Госсовета ВККС в третий раз не смогла выбрать председателя Шестого кассационного суда Ольга Гальцова прокомментировала "Прямую линию" главы региона Вячеслава Федорищева УФСБ России по ЦВО отмечает 105-летие Заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин провел прием граждан в Самаре

Федеральная власть Власть и политика

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров стал наставником программы "Время Героев"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 25 июля, в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров встретился со своим подопечным — полковником Александром Тихоновым, участником программы "Время Героев", инициированной главой государства Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

"Инициатива нашего президента своевременна и справедлива. В образовательной программе принимают участие 83 военнослужащих — участника спецоперации, и они прошли строгий отбор. Более 20% участников программы представляют регионы Приволжского федерального округа. Для меня большая честь быть вашим наставником", — сказал Игорь Комаров.

Полковник Александр Михайлович Тихонов — уроженец с. Яльчики Чувашской Республики — с первых дней СВО был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества. Все три брата Тихоновы — участники спецоперации.
Программа "Время Героев" реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС — Президентской академией на базе Мастерской управления "Сенеж". Благодаря этой программе участники СВО пройдут обучение и получат практический опыт государственного управления для последующей работы в структурах госвласти и госкорпорациях. В февральском послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин подчеркнул, что именно те, кто доказал преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.

"Для меня "Время Героев" — это возможность попробовать себя в другой сфере деятельности и внести вклад в развитие своей страны", — сказал полковник Александр Тихонов полномочному представителю.

Полпред Президента России в ПФО, являясь наставником участника программы "Время Героев", будет помогать Александру Тихонову во время стажировки, что позволит определить интересующее направление государственной гражданской службы.

Полковник Александр Тихонов уже посетил Оренбургскую область, где принял участие в работе совещания по общественно-политическому развитию региона под руководством полномочного представителя президента России Игоря Комарова, и побывал в первом в России президентском кадетском училище, Военном учебном центре при Оренбургском госуниверситете и ознакомился с работой приемной главы государства. Впереди у Александра Тихонова — стажировка в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4