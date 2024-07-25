Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров стал наставником программы "Время Героев"

В четверг, 25 июля, в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров встретился со своим подопечным — полковником Александром Тихоновым, участником программы "Время Героев", инициированной главой государства Владимиром Путиным.

"Инициатива нашего президента своевременна и справедлива. В образовательной программе принимают участие 83 военнослужащих — участника спецоперации, и они прошли строгий отбор. Более 20% участников программы представляют регионы Приволжского федерального округа. Для меня большая честь быть вашим наставником", — сказал Игорь Комаров.

Полковник Александр Михайлович Тихонов — уроженец с. Яльчики Чувашской Республики — с первых дней СВО был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества. Все три брата Тихоновы — участники спецоперации.

Программа "Время Героев" реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС — Президентской академией на базе Мастерской управления "Сенеж". Благодаря этой программе участники СВО пройдут обучение и получат практический опыт государственного управления для последующей работы в структурах госвласти и госкорпорациях. В февральском послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин подчеркнул, что именно те, кто доказал преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.

"Для меня "Время Героев" — это возможность попробовать себя в другой сфере деятельности и внести вклад в развитие своей страны", — сказал полковник Александр Тихонов полномочному представителю.

Полпред Президента России в ПФО, являясь наставником участника программы "Время Героев", будет помогать Александру Тихонову во время стажировки, что позволит определить интересующее направление государственной гражданской службы.

Полковник Александр Тихонов уже посетил Оренбургскую область, где принял участие в работе совещания по общественно-политическому развитию региона под руководством полномочного представителя президента России Игоря Комарова, и побывал в первом в России президентском кадетском училище, Военном учебном центре при Оренбургском госуниверситете и ознакомился с работой приемной главы государства. Впереди у Александра Тихонова — стажировка в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде.