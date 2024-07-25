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"Состыковали интересы бизнеса": Дмитрий Богданов рассказал о визите делегации Самарской области в Ульяновск

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области рассказал о результатах визита делегации Самарской области в соседнюю Ульяновскую область.

Фото: Иван Макеев

В среду, 24 июля, команда региона во главе с врио губернатора Вячеславом Федорищевым посетила несколько промышленных предприятий. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

"Немногим более месяца прошло с начала нашей совместной работы, и как результат — наши предприятия реально вступили в кооперацию, — отметил Вячеслав Федорищев. — Это очень важно по автокомпонентам, по всем направлениям промышленной кооперации".

По словам Богданова, в состав делегации Самарской области вошли 37 региональных компаний, представители малого и среднего бизнеса. "Это промышленные, инновационные предприятия, компании, работающие в сфере беспилотных авиационных систем, науки и образования, культуры и креативных индустрий", — перечислил врио министра.

По итогам визита по каждому из направлений совместно с самарским бизнес-сообществом и представителями Правительства Ульяновской области будет подготовлен план совместных мероприятий на несколько лет.

"Уже состыковали бизнес-интересы самарских и ульяновских компаний по промышленной кооперации, это позволит и дальше работать над локализацией производства в России, создавая технологический суверенитет нашей страны в целом. Огромный потенциал есть в туризме, науке, образовании, сельском хозяйстве", — акцентировал Дмитрий Богданов.

Он также отметил, что с запуском моста через Волгу и современной трассы "Обход Тольятти" в составе транспортного коридора "Европа — Западный Китай" время пути между промышленными центрами наших двух регионов серьезно сокращается. "Самара, Тольятти, Сызрань, Ульяновск получат дополнительные возможности для развития территорий, логистики, промышленной кооперации, туристического обмена", — резюмировал глава минэкономразвития региона.

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