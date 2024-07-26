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Выборы Власть и политика

Опыт Общественного штаба Самарской области рекомендовали для других российских регионов

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в 2024 г. за круглым столом обсудил с экспертами итоги выдвижения.

Фото: https://t.me/eyepeople63

В обсуждении приняли участие представители политических партий, выдвинувших своих кандидатов; электоральные юристы; правоведы, представители профессорско-преподавательского состава самарских ВУЗов, по видеоконференцсвязи к заседанию присоединился член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.

6,7 и 8 сентября 2024 г. состоятся выборы губернатора Самарской области, а также выборы депутатов думы Новокуйбышевска и депутатов собраний представителей в отдельных сельских поселениях области.

Как рассказала член избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса Светлана Трошина, 24 июля, в 18:00, закончился период приема документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Самарской области. Из восьми кандидатов необходимые для регистрации документы, в установленный срок подали семеро. Избирательная комиссия Самарской области в течение 10 дней с момента подачи документов проводит проверку представленных документов и принимает решение о регистрации кандидатов.

На утро 25 июля для участия в избирательных кампаниях местного уровня выдвинулись 267 кандидатов, из них от политических партий — 199 кандидатов и 68 кандидатов — в порядке самовыдвижения. В отдельных округах период выдвижения еще не закончился.

Председатель Общественного штаба Вадим Чумак отметил, что проведение круглого стола с участием представителей политических партий и гражданского общества является логическим продолжением ранее заключенных соглашений о взаимодействии.

"Работа уже началась. Соглашения, заключенные между Общественной палатой региона и политическими партиями, — это не пустая формальность, а готовность совместно, объективно и непредвзято реагировать на возможные нарушения, любые формы административного давления, воспрепятствования кандидатам и избирателям. Поэтому обсуждение итогов первого этапа избирательной кампании невозможно без представителей партий, — сказал председатель штаба. — Есть региональные особенности, и их понимание не менее важно для выработки объективных оценок избирательных кампаний".

Одна из основных задач общественного штаба — обеспечение независимого наблюдения за ходом голосования на каждом избирательном участке и при надомном голосовании. По данным ВЦИОМ, за последние три года у населения растет доверие к выборам, в том числе благодаря открытости и прозрачности всего избирательного процесса. Этому способствует независимое общественное наблюдение.

По словам председателя Ассоциации "НОМ" Александра Брода, опыт Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами рекомендован другим российским регионам. "Работа Штаба заметно активизировалась. Недавно состоялось совещание по линии полномочного представителя президента в ПФО, — сказал эксперт. — Я отметил позитивный опыт самарского общественного штаба по взаимодействию с неправительственными организациями, политическими партиями, и особо, что было отмечено и порадовало меня, это мониторинг состояния помещений для голосования. И даже другим регионам я этот опыт рекомендовал".

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